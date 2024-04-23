«Что случилось? На сквозняке постоял?» Шаблий — о переносе боя с Нурмагомедовым

Российский боец Александр Шаблий отреагировал на перенос боя с Усманом Нурмагомедовым.

«Что случилось? На сквозняке постоял?» – написал Шаблий в социальных сетях в комментариях к посту о переносе боя с Нурмагомедовым.

«Слегка», – ответил Нурмагомедов.

Накануне пресс-служба промоушена Bellator сообщила, что поединок между двумя россиянами, Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который должен был состояться 17 мая в Париже (Франция), перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму. Новая дата боя должна быть названа позже.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою на турнире Bellator 301 единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.