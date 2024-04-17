Шлеменко хочет выбить 100 боёв в профи. Разбираемся в шансах Шторма на юбилей

Александр Шлеменко – один из самых заслуженных и именитых российских бойцов. 2023 год он провёл практически идеально, штамповал победы и взял реванш у сербского Джокера – тёзки Илича. А главное, продемонстрировал, что в 39 лет готов принимать самые серьёзные вызовы и драться в приличном темпе. Но в 2024 году Шлеменко и вовсе собрался выйти на качественно новый уровень. Он решил провести сразу два поединка буквально за три недели. С одной стороны, так россиянин становится всё ближе к отметке в 100 боёв за карьеру. С другой — Шторм ставит под угрозу своё здоровье.

Шлеменко имеет внушительный профессиональный рекорд – 63-1-15. И это при том, что один из поединков завершился ноу-контестом. Если принимать во внимание и этот бой, за карьеру Александр выходил в октагон 80 раз. Осталось ещё 20, чтобы добиться невероятного достижения. Стоит отметить, что возраст пока позволяет рассчитывать на продолжение профессиональной карьеры. История знает массу примеров, когда бойцы выступали на высочайшем уровне далеко за 40. А Шторм в битве с Иличем наглядно продемонстрировал, что функционально готов просто великолепно.

Если представить, что Александр повторит путь Фёдора Емельяненко и будет биться до 44 лет, то в среднем ему необходимо проводить по пять поединков за год. В целом ситуация не самая сложная для молодого бойца. Однако для возрастного спортсмена такой график выглядит очень непростым. Но, видимо, россиянин всерьёз на это нацелен. После RCC 17 он заявил «Чемпионату», что от цели в 100 профессиональных поединков не отказывается. Причём ставит перед собой даже более амбициозные задачи: «Хотелось бы 100 побед, но это тяжёлая цель. Сколько лет надо биться? Чем больше, тем лучше. Чем больше ты бьёшься, тем дольше остаёшься здоровым, крепким, сильным. Либо ты стал дрищом или разжирел и сел в 40 лет, либо дерёшься, тренируешься. Я выбираю драться и тренироваться».

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Жалеть себя и своё здоровье Шторм, видимо, не собирается. Теперь ему предстоит провести два подряд поединка с очень крепкими соперниками. И это всё всего лишь за три недели. 11 мая на турнире RCC 19 его оппонентом станет Куат Хамитов. Представитель Казахстана помоложе – ему 36. Боец имеет профессиональный рекорд 26-2-7. А ещё Куат идёт на серии из трёх побед, поэтому должен стать серьёзнейшей оппозицией. Сложно ждать, что совсем восстанавливаться после этого противостояния Шторму не придётся.

20 мая Шлеменко исполнится 40 лет. А уже 1 июня в Омске на юбилейном турнире своего промоушена SFC-10 Александр проведёт бой против американца Кёртиса Миллендера. 36-летний американец имеет профессиональный рекорд 21-10-1 NC. И очень важно, что за спиной бойца самые топовые лиги мира. Он побеждал в UFC, Bellator и других крупных профессиональных промоушенах. А сейчас Кёртис поймал кураж и идёт на серии из четырёх побед (две — в MMA и две — в боксе). Стоит отметить, что Миллендер любит эксперименты и с удовольствием рубится даже на голых кулаках у Хорхе Масвидаля. В послужном списке американца есть яркие победы. Например, в UFC над Максом Гриффином, а чуть раньше разбивал Кевина Холланда.

Шлеменко – настоящая легенда. Однако ради достижения цели в 100 побед он очень сильно рискует. Проводить в 40 лет два поединка с топовыми оппонентами за три недели – опасный эксперимент. Хочется, чтобы Александр избежал травм и вышел из этого непростого испытания с достоинством. Но, говоря честно, в достижение отметки в 100 профессиональных боёв верится с трудом. Слишком уж напряжённый график придётся выбрать Шторму. И на закате карьеры, пожалуй, стоит ставить в приоритет именно здоровье и будущее. Даже если Шлеменко не достигнет отметки в 100 поединков, он всё равно навсегда останется в истории российских смешанных единоборств.