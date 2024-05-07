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Порье назвал два компонента, в которых Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова

Порье назвал два компонента, в которых Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова в бразильском джиу-джитсу и ударной технике.

«С точки зрения джиу-джитсу, Ислам выглядит немного более универсальными в проведении сабмишенов, чем Хабиб. У Хабиба было несколько удушающих приёмов, с которыми он справлялся очень хорошо. Однако Ислам ставит себя, можно сказать, в плохие позиции, проводя болевые приёмы. Возможно, он немного теряет позиции, но Ислам верит в свои борцовские навыки, чтобы вновь доминировать. Ислам немного более опасен в джиу-джитсу, но его ударная техника точно лучше, чем у Хабиба», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.

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