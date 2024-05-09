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Сэндхаген может получить титульный бой, если победит в бою с Умаром Нурмагомедовым

Сэндхаген может получить титульный бой, если победит в бою с Умаром Нурмагомедовым
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Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген рассказал, что он может получить титульный поединок в случае победы в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл сказал мне: «Я не понимаю, как ты можешь не получить титульный шанс после этого боя. После того как Шон встретится с Мерабом». Вот что мне сказали», — приводит слова Сэндхагена MMA Junkie.

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.

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