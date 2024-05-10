«Клянусь богом». Махачев — о том, что сказал Хабиб перед боем с Порье на турнире UFC 242

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что ему сказал экс-чемпион UFC в 70 кг Хабиб Нурмагомедов перед боем с популярным американским бойцом Дастином Порье на турнире UFC 242, который состоялся 7 сентября 2019 года.

«Перед боем, клянусь богом, Хабиб сказал мне: «Эй, поймайте меня на гильотине, я должен её прочувствовать. Во время поединка пусть он попробует забрать мою шею. После этого Дастин устанет и потом я ему покажу, что мы готовили с вами здесь, в раздевалке», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье был главным событие турнира UFC 242, который состоялся в Абу-Даби, ОАЭ. Орёл победил Бриллианта удушающим приёмом в третьем раунде.