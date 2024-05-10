Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Клянусь богом». Махачев — о том, что сказал Хабиб перед боем с Порье на турнире UFC 242

«Клянусь богом». Махачев — о том, что сказал Хабиб перед боем с Порье на турнире UFC 242
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что ему сказал экс-чемпион UFC в 70 кг Хабиб Нурмагомедов перед боем с популярным американским бойцом Дастином Порье на турнире UFC 242, который состоялся 7 сентября 2019 года.

«Перед боем, клянусь богом, Хабиб сказал мне: «Эй, поймайте меня на гильотине, я должен её прочувствовать. Во время поединка пусть он попробует забрать мою шею. После этого Дастин устанет и потом я ему покажу, что мы готовили с вами здесь, в раздевалке», — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье был главным событие турнира UFC 242, который состоялся в Абу-Даби, ОАЭ. Орёл победил Бриллианта удушающим приёмом в третьем раунде.

Материалы по теме
Махачев ответил, бой с Порье или Царукяном принесёт ему больше денег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android