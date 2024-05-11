Ломаченко и Камбосос прошли взвешивание перед очным поединком

Украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос удачно прошли взвешивание перед очным поединком, который состоится завтра, 12 мая, в Перте (Австралия). Вес Ломаченко составил 61,2 кг, а Камбососа — 60,9 кг.

Василию Ломаченко 36 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в третьем бою стал чемпионом мира, завоевав титул в полулёгком весе (до 57,2 кг). Впоследствии Ломаченко становился чемпионом во втором полулёгком дивизионе (до 59 кг), а также объединённым чемпионом в лёгком (до 61,2 кг).

Камбосос в последнем бою встречался с представителем Великобритании Макси Хьюзом и победил его раздельным решением судей. На счету Джорджа 21 победа и два поражения.

Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше 3 минут