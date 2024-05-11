Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко и Камбосос прошли взвешивание перед очным поединком

Ломаченко и Камбосос прошли взвешивание перед очным поединком
Аудио-версия:
Комментарии

Украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос удачно прошли взвешивание перед очным поединком, который состоится завтра, 12 мая, в Перте (Австралия). Вес Ломаченко составил 61,2 кг, а Камбососа — 60,9 кг.

Василию Ломаченко 36 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в третьем бою стал чемпионом мира, завоевав титул в полулёгком весе (до 57,2 кг). Впоследствии Ломаченко становился чемпионом во втором полулёгком дивизионе (до 59 кг), а также объединённым чемпионом в лёгком (до 61,2 кг).

Камбосос в последнем бою встречался с представителем Великобритании Макси Хьюзом и победил его раздельным решением судей. На счету Джорджа 21 победа и два поражения.

Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше 3 минут

Материалы по теме
Ломаченко — Камбосос: последний шанс Ломы перезагрузить карьеру. LIVE
Live
Ломаченко — Камбосос: последний шанс Ломы перезагрузить карьеру. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android