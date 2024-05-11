Ломаченко — Камбосос: последний шанс Ломы перезагрузить карьеру. LIVE

12 мая в Перте (Австралия) состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Ломаченко возвращается после поражения от Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Бой получился очень близким, а результат — спорным. Тем не менее реванша Василий не получил. Камбосос, в свою очередь, в последнем поединке завоевал пояс IBO, одержав победу над Макси Хьюзом.

Также на турнире пройдут два титульных боя и поединок с участием Имама Хатаева. Непобеждённый боксёр из России встретится с Ричардом Болотником.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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