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«Я уважаю его, ему плевать, что о нём думают». Ковингтон — об О’Мэлли

«Я уважаю его, ему плевать, что о нём думают». Ковингтон — об О’Мэлли
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон рассказал, почему он уважает своего соотечественника, действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли.

«У меня нет друзей в UFC. Но я уважаю О’Мэлли. Он не боится красить волосы, его не волнует, что о нём подумают люди. Ему плевать на это.

Шон выходит на бой и просто показывает, кто он. Великий, на все времена. У него отличный, уникальный стиль, чего нет у многих бойцов», – заявил Колби Ковингтон в выпуске подкаста The Rush With Maxx Crosby.

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон 10 марта в Майами на турнире UFC 299. Его соперником был эквадорец Марлон Вера, который ранее победил Шона на турнире UFC 252. На этот раз О'Мэлли победил единогласным решением судей.

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