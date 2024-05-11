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Ломаченко отреагировал на провокации Камбососа перед их боем в Перте

Ломаченко отреагировал на провокации Камбососа перед их боем в Перте
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36-летний двукратный олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на заявление его соперника в предстоящем бою Джорджа Камбососа, что он отправит Василия на пенсию.

«Я не в первый раз слышу подобное. В этом нет ничего нового, посмотрим, что произойдёт в воскресенье. Увидимся в ринге. Мы оба профессионалы, оба понимаем в боксе, так что это будет очень интересный бой, как для нас обоих, так и для всех болельщиков бокса.

Сейчас я просто хочу завоевать пояс IBF. Мне нужно вернуть свой титул, а потом я подумаю, что делать дальше», — сказал Ломаченко на финальной пресс-конференции перед боем.

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая в Перте (Австралия).

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