Райан Гарсия: люди, помогите мне, они врут, ненавижу эту коррупцию

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался о скандале вокруг собственной персоны из-за допинга. Напомним, Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни.

«Я так зол. Я ненавижу коррупцию, ненавижу этих ужасных людей. Я помолюсь за них, но у меня не будет к ним пощады из-за их лжи. Люди, помогите мне, они врут», — заявил Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

На днях стало известно, что новый анализ Гарсии на метаболит нандролона показал отрицательный результат.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с Девином Хейни. Его тест показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества.

Кроме того, Рафаэль добавил, что образцы Гарсии для двух его положительных тестов на остарин, которые были взяты 19 и 20 апреля, будут проверены 22 мая.