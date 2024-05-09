Камбосос: если Гарсия обманул с допингом, то он — кусок дерьма

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос прокомментировал новость о положительном допинг-тесте звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии.

Напомним, в начале мая стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест, однако затем появился инсайд о том, что результаты анализа всё же не вышли за пределы нормы.

«Извините за мой французский, но это безумие, чёрт возьми. Очевидно, Райан сказал, что это игра элит. Я знаю VADA, они тщательно подходят ко всему, что делают. Если тест был передан в VADA, то он оказывается в VADA. Путаницы быть не может. Если Райан обманул, то он – кусок дерьма.

Этот спорт опасен, и мы видели, как Девин был потрясён в бою. Мне кажется, что он дрался на автомате после первого раунда, когда его пробили», — приводит слова Камбососа издание Boxing Social.