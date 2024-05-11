Леннокс Льюис рассказал, что должен сделать Фьюри, чтобы стать бесспорным чемпионом

Бывший абсолютный и бесспорный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис рассказал, что для повторения его достижений Тайсону Фьюри потребуется нечто большее, чем победа над Александром Усиком.

«Я стремился стать парнем №1 в нашем дивизионе и спорте в целом. Я делал всё на пути к этому: я хотел стать олимпийским чемпионом, поэтому дважды участвовал в Олимпийских играх. Я хотел стать чемпионом Великобритании, затем чемпионом Европы, чемпионом мира, и последнее, чего я хотел, — стать абсолютным чемпионом.

Как только я стал абсолютным чемпионом, то смог расслабиться. Я даже ждал [Майка] Тайсона, чтобы не было споров о том, кто лучший в нашей эпохе. Я не хотел, чтобы кто-нибудь сидел в парикмахерской и спорил: Кто лучший? Тайсон, Холифилд или Льюис? Я закончил карьеру, показав всему миру, что я лучший в ту эпоху.

Когда встречаются два великих бойца, то одного боя может быть недостаточно. Нужно два полноценных боя. Если только один парень не нокаутирует второго за пару раундов… Но если бой длится полные 12 раундов и мы видим отличный бокс, отличную тактику, тогда мы хотим увидеть это снова.

Если Фьюри справится с Усиком, то ему останется один шаг на пути к званию бесспорного чемпиона. Ему нужно будет сразиться [Энтони] Джошуа. Все в Британии хотят видеть этот бой», — приводит слова Льюиса издание Boxingscene.