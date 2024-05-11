Гаджи «Автомат» Наврузов проведёт 8 июня реванш с Фернандо Родригесом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гаджи «Автомат» Наврузов проведёт реванш с бразильцем Фернандо Родригесом.

Бой состоится 8 июня 2024 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба RCC MMA & Boxing Promotions.

Это будет третий бой этих спортсменов. В августе 2022 года Гаджи «Автомат» Наврузов в бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проиграл Фернандо Родригесу раздельным решением судей в трёхраундовом поединке.

В феврале прошлого года состоялся реванш. Родригес на 15-й секунде боя нокаутировал Гаджи Автомата. Наврузов пропустил мощный удар, после которого упал на канвас и получил страшную травму руки.

И вот Гаджи Автомат возвращается после травмы и вновь встретится с Фернандо Родригесом. Этот бой пройдёт на голых кулаках, без перчаток.