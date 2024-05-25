Райан Гарсия поблагодарил Джервонту Дэвиса за поддержку

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поблагодарил непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонту Дэвиса за то, что тот ранее поддержал его в «допинговом деле», связанном с его последним боем против Девина Хейни.

«Уважение тебе, Джервонта Дэвис. Бро, правда, ты мой брат. Нет чёртовому допингу», — написал Райан Гарсия на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в ответ на сообщение Дэвиса: «Он не жульничал».

Напомним, Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Тест Райана показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. 23 мая вторая допинг-проба Гарсии показала положительный результат на остарин. Сам Райан отрицает факт мошенничества.

Бой между ним и Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.

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