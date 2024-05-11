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Махачев поддержал дагестанцев, которые спасали людей из тонущего автобуса в Петербурге

Махачев поддержал дагестанцев, которые спасали людей из тонущего автобуса в Петербурге
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился со словами поддержки к трём жителям Дагестана, которые помогали спасать людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге.

«Горжусь моими земляками. Никогда не пройдут мимо, если кому-то нужна помощь», — написал Ислам в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 10 мая, в Санкт-Петербурге автобус с людьми протаранил ограждение моста и упал в реку. Находившиеся неподалёку мужчины, в том числе дагестанцы, бросились в воду спасать пассажиров. Позже глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить их к государственным наградам.

Исламу Махачеву предстоит провести следующий бой против Дастина Порье на турнире UFC 302. Для россиянина это будет третья защита титула.

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