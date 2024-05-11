«Начало бойцовского лагеря в Нью-Джерси». Махачев поделился фото подготовки к бою из США

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился фотографией подготовки к своему следующему бою из США.

Фото: Соц. сети Ислама Махачева

«Начало бойцовского лагеря в Нью-Джерси», — подписал фотографию боец. Отметим, что на снимке изображены члены команды Ислама: Али Абдель-Азиз, Хавьер Мендес и другие.

Напомним, Махачев и Дастин Порье проведут бой в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности на счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

В предыдущем поединке Ислам Махачев одержал победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Бойцы провели два боя, оба из которых выиграл Ислам.