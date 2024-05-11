Экс-претендент на титул UFC удостоен чести пронести олимпийский огонь

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган пронесёт олимпийский огонь в своём родном городе Ла-Рош-сюр-Йон.

Фото: Из личного архива Сириля Гана

«Горжусь тем, что несу пламя. Надеюсь, однажды увижу ММА на Олимпийских играх. Мероприятие пройдёт 4 июня в Ла-Рош-сюр-Йон», — написал Ган в своих социальных сетях, прикрепив фотографию с факелом.

Летние Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 сентября на турнире UFC Fight Night в Париже, Сириль Ган разделил октагон с молдавским бойцом Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. В своём активе французский боец имеет 12 побед и два поражения.