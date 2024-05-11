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Экс-чемпион UFC: Миочич будет первым, кто побьёт Джонса

Экс-чемпион UFC: Миочич будет первым, кто побьёт Джонса
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Куинтон Джексон считает, что бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич сможет нокаутировать легендарного бойца ММА Джона Джонса.

«Стипе будет первым, кто побьёт его. Мне просто кажется, что у Джона, возможно, недостаточно крепкий подбородок, судя по тому, как он дерётся. Из-за его стиля людям трудно подобраться достаточно близко, чтобы донести мощный удар до него. Вся его игра заключается в том, чтобы тыкать пальцами в глаза и бить кики в колено, не подпуская тебя к себе. Он держит тебя на расстоянии вытянутой руки, когда захочет. Но Стипе выше, и его руки длиннее, чем у большинства людей, с которыми Джону приходилось драться. Не думаю, что стиль Джонса сработает в бою с Миочичем», — приводит слова Джексона портал MMA Fighting.

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