Шлеменко прокомментировал свою победу над Хамитовым

Именитый российский ветеран смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу над казахстанцем Куатом Хамитовым, поединок с которым состоялся сегодня, 11 мая, на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.

«Отлично себя чувствую. Для меня был сложный поединок. Когда я фаворит, мне тяжело оценить соперника. Здесь мне выпало очень непростое испытание. Через две недели мне предстоит ещё один бой против американца.

Спасибо Куату за бой. Он хорошо выучил тактику. Когда ты дерёшься, проще не упасть, чем нокаутировать. Хамитов постоянно уходил в борьбу. Поэтому не получилось его финишировать. Но я пытался это сделать. Возможность выступать и конкурировать на высоком уровне даёт мне оставаться на волне. Я сейчас в хорошем состоянии. И я готов к любым противостояниям», — сказал Шлеменко после боя.