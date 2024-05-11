Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кори Сэндхаген заявил, что бой с Умаром Нурмагомедовым является претендентским

Кори Сэндхаген заявил, что бой с Умаром Нурмагомедовым является претендентским
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген рассказал, что его бой с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым будет претендентским.

«Я прошу руководство UFC увеличить мой гонорар, если они предлагают мне сделать что-то необоснованное, рискованное. Тем не менее этот бой станет главным событием в крупном и прекрасном городе. Я снова отправлюсь в заманчивую поездку на Ближний Восток. В этот раз мне удастся приехать пораньше, немного погулять и гораздо лучше приспособиться к смене часового пояса, а также климату. В прошлые разы фанаты в Абу-Даби были потрясающими и очень справедливыми.

Когда я впервые ужинал с представителями UFC, обсуждался мой следующий бой и они сразу предложили мне Умара. На тот момент он был сильно ниже в рейтинге, но они сказали, что поединок будет носить статус претендентского, и я согласился. Затем Нурмагомедов снялся, и бой был отменён. Но ребята из UFC сказали: «Нет поводов не давать тебе титульник после Мераба». Да и кто ещё, кроме меня?» — приводит слова Кори портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Кори Сэндхаген может сменить весовую категорию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android