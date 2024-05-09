Тренер Стрикленда рассказал, сколько раундов потребуется Шону, чтобы нокаутировать Косту

Тренер бывшего чемпиона UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) Шона Стрикленда Эрик Никсик высказался по поводу предстоящего поединка его подопечного с Пауло Костой.

«Я думаю, Шон сможет финишировать Косту к четвёртому или пятому раунду.

Поединок будет пятираундовым, и я чувствую, что это определённо выгодно нам с точки зрения стойкости, а также прессинга и темпа, которые Шон может поддерживать. Мы видели, на что способен Стрикленд на дистанции в пять раундов – он всё время газует, всё время перед тобой. Так что пятираундовые схватки нам на руку», — приводит слова Эрика Никсика портал Sportskeeda.

Напомним, бой между Стриклендом и Костой станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США.

В последнем поединке Шон Стрикленд уступил раздельным решением судей южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.