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Александр Усик — Тайсон Фьюри, дата и время, где пройдёт бой, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, 18 мая 2024

Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE
Яхья Гасанов
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Комментарии
До грандиозного турнира осталось меньше недели.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь проведению поединка ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдут два титульных поединка с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Ковалёв - Робин Сафар
18 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Сергей Ковалёв
Не началось
Робин Сафар

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Что нужно знать о месте проведения турнира:
Арена-рекордсмен, построенная за 60 дней. Где пройдёт поединок Усика и Фьюри
Арена-рекордсмен, построенная за 60 дней. Где пройдёт поединок Усика и Фьюри

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
Live Яхья Гасанов

🙄 Ковалёв последний раз появлялся на ринге в мае 2022 года

Тогда Крашер дебютировал в первом тяжёлом весе и выиграл у болгарина Тервела Пулева. Теперь в соперниках будет непобежденный (16-0) швед Робин Сафар.

11:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

11:05 Яхья Гасанов

👏 «Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение

Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике своего подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

«Меня впечатляет его способность побеждать, способность создавать выигрышные ситуации. Мне плевать, нокаутирует он кого-то или нет. Он знает, как побеждать, и у него нет поражений, как и у Тайсона. Противостояние двух умов – вот что меня интересует», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

11:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри

Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.

11:03 Яхья Гасанов

🤔 Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою

«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…

Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:03 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик

Александр Усик – Тайсон Фьюри;
Джtй Опетайя – Майрис Бриедис;
Джо Кордина – Энтони Какаче;
Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.

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