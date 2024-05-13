Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.
Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь проведению поединка ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдут два титульных поединка с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🙄 Ковалёв последний раз появлялся на ринге в мае 2022 года
Тогда Крашер дебютировал в первом тяжёлом весе и выиграл у болгарина Тервела Пулева. Теперь в соперниках будет непобежденный (16-0) швед Робин Сафар.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
👏 «Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение
Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике своего подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.
«Меня впечатляет его способность побеждать, способность создавать выигрышные ситуации. Мне плевать, нокаутирует он кого-то или нет. Он знает, как побеждать, и у него нет поражений, как и у Тайсона. Противостояние двух умов – вот что меня интересует», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри
Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.
🤔 Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою
«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…
Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
Александр Усик – Тайсон Фьюри;
Джtй Опетайя – Майрис Бриедис;
Джо Кордина – Энтони Какаче;
Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.