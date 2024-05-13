Ring of Fire: четыре пояса и наследие. Бой Усика и Фьюри определит величайшего. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь проведению поединка ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдут два титульных поединка с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.