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Александр Усик — Тайсон Фьюри, дата и время, где пройдёт бой, где смотреть, онлайн-трансляция, кард, пресс-конференция

Пресс-конференция: Фьюри снова выдаст яркое шоу, Усику придётся отбиваться. LIVE
Сергей Сорокин
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Комментарии
А Ковалёв напомнит всем, почему его называют Крашер.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь его проведению ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдёт титульный поединок с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Ковалёв - Робин Сафар
18 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Сергей Ковалёв
Не началось
Робин Сафар

Сегодня, 16 мая, состоится пресс-конференция, на которой соперники получат прекрасную возможность сразиться в красноречии. Кроме того, боксёры проведут стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть пресс-конференцию перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри Дата и время пресс-конференции перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
Live Сергей Сорокин

💥 Фьюри — о потенциальном бое с Джошуа: ему придётся подождать своей очереди

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о потенциальном поединке с Энтони Джошуа и рассказал о своих финансовых амбициях.

«Деньги? Всё складывается просто невероятно. Я определённо на пути к тому, чтобы стать первым боксёром-миллиардером. Я иду к этому и с нетерпением жду, когда это случится. Меня радуют все хорошие новости, которые сейчас меня окружают. Я не дешёвый парень. Хотите что-нибудь хорошее — платите.

Бой с Джошуа на «Уэмбли»? Вы бы заплатили за бой в чужой стране £ 200 млн? Вот и я так не думаю. Может, разве что реванш. В любом случае Джошуа придётся подождать своей очереди», — приводит слова Фьюри Eurosport.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях пресс-конференции в своей онлайн-трансляции.

09:48 Сергей Сорокин

😴 Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль», – цитирует слова Джона Фьюри Sport Bible.

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри

Пресс-конференция перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится сегодня, 16 мая. Она начнётся в 21:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

🙄 Ковалёв последний раз появлялся на ринге в мае 2022 года

Тогда Крашер дебютировал в первом тяжёлом весе и выиграл у болгарина Тервела Пулева. Теперь в соперниках будет непобежденный (16-0) швед Робин Сафар.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри

В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:47 Сергей Сорокин

👏 «Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение

Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике своего подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

«Меня впечатляет его способность побеждать, способность создавать выигрышные ситуации. Мне плевать, нокаутирует он кого-то или нет. Он знает, как побеждать, и у него нет поражений, как и у Тайсона. Противостояние двух умов – вот что меня интересует», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

09:47 Сергей Сорокин

Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри

Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

🤔 Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою

«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…

Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик

  • Александр Усик – Тайсон Фьюри;
  • Джей Опетайя – Майрис Бриедис;
  • Джо Кордина – Энтони Какаче;
  • Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
  • Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
  • Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
  • Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
  • Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
  • Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
  • Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.
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