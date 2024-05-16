Пресс-конференция: Фьюри снова выдаст яркое шоу, Усику придётся отбиваться. LIVE

А Ковалёв напомнит всем, почему его называют Крашер.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Поединок уже неоднократно приходилось откладывать, в феврале даже случился внезапный перенос из-за рассечения у Фьюри. Теперь его проведению ничего не должно помешать. В андеркарде у тяжеловесов пройдёт титульный поединок с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также бой Сергея Ковалёва с непобеждённым Робином Сафаром.

Сегодня, 16 мая, состоится пресс-конференция, на которой соперники получат прекрасную возможность сразиться в красноречии. Кроме того, боксёры проведут стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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