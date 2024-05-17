Взвешивание: Фьюри покажет лучшую форму в жизни, но всё равно будет тяжелее Усика. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой двух непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

В андеркарде у звёздных тяжеловесов пройдут титульные поединки с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также состоится возвращение Сергея Ковалёва, которому предстоит встретиться с непобеждённым Робином Сафаром.

Сегодня, 17 мая, пройдёт церемония взвешивания, после которой соперники проведут финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Следите за всем самым интересным!

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