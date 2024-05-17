Взвешивание: Фьюри покажет лучшую форму в жизни, но всё равно будет тяжелее Усика. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой двух непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.
В андеркарде у звёздных тяжеловесов пройдут титульные поединки с участием Джея Опетайи и Джо Кордины, а также состоится возвращение Сергея Ковалёва, которому предстоит встретиться с непобеждённым Робином Сафаром.
Сегодня, 17 мая, пройдёт церемония взвешивания, после которой соперники проведут финальные битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Следите за всем самым интересным!
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❗️ «Бой с Усиком уже завтра не будет актуальным». Фьюри — о том, что считает важнее бокса
«Хотел бы я что-то изменить? Нет. Был бы я счастлив, если бы всего этого не было? Да! Если бы мне не надо было боксировать, я всё равно был бы счастлив. Я был бы счастлив, даже если бы не был боксёром.
У меня есть жена и дети, а это самое важное, не так ли? Я заработал несколько фунтов, завоевал несколько поясов, но всем по большому счету плевать. Люди включат ТВ, посмотрят хороший бой и после скажут, что это хороший бой. И всё будет кончено, новость перестанет быть актуальной. Сегодняшняя большая новость назавтра станет дешёвкой», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.
🥊 Фьюри: разберусь с тем, как выиграть в бою с Усиком, когда окажусь на ринге
«Я уверен, что у Шугара Стюарда, моего тренера, есть идея того, как надо действовать. Что касается меня, то я пойму это, когда выйду на бой. Я уже видел много стилей. С кем я только не дрался — с высокими, низкими, толстыми, худыми… Я дрался с ними со всеми. Так что я разберусь, когда окажусь на ринге», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
Где смотреть церемонию взвешивания перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.
🤨 Усик: почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? У него биполярное расстройство
«Почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? Я считаю, что у Тайсона биполярное расстройство. Немного… Одну неделю он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес, бла-бла-бла… А на следующей — я хороший боксёр, и много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом, мой фокус — на поединке», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Дата и время взвешивания перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри
Церемония взвешивания перед боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится сегодня, 17 мая. Она начнётся в 20:00 по московскому времени.
🫡 Фьюри — о потенциальном бое с Джошуа: ему придётся подождать своей очереди
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о потенциальном поединке с Энтони Джошуа и рассказал о своих финансовых амбициях.
«Деньги? Всё складывается просто невероятно. Я определённо на пути к тому, чтобы стать первым боксёром-миллиардером. Я иду к этому и с нетерпением жду, когда это случится. Меня радуют все хорошие новости, которые сейчас меня окружают. Я не дешёвый парень. Хотите что-нибудь хорошее — платите.
Бой с Джошуа на «Уэмбли»? Вы бы заплатили за бой в чужой стране £ 200 млн? Вот и я так не думаю. Может, разве что реванш. В любом случае Джошуа придётся подождать своей очереди», — приводит слова Фьюри Eurosport.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🧠 Князев: не думаю, что Фьюри сможет залезть в голову к Усику
Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнёр Александра Усика, выразил мнение, что британец Тайсон Фьюри не сможет психологически надломить украинца перед поединком.
«Не думаю, что Фьюри сможет. Усик, грубо говоря, выиграл уже всё. Вот один бой ему ещё — и всё. А вот Фьюри можно залезть в голову. Нганну, мне кажется, это и сделал. А вот к Усику в голову за всё это время никто не залезал. Скажем так, Фьюри и сам может залезть, но и к нему также можно залезть. Прогноз – 60 на 40 в пользу Усика», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри
Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт основного карда запланирован на 19:00 по московскому времени.
💥 Прогноз от Майка Тайсона
«С нетерпением жду боя Фьюри — Усик. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри. Думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжёлом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами», — сказал Тайсон на YouTube-канале FightHype.com.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
Александр Усик – Тайсон Фьюри;
Джей Опетайя – Майрис Бриедис;
Джо Кордина – Энтони Какаче;
Сергей Ковалёв – Робин Сафар;
Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
Мозес Итаума — Илья Мезенцев;
Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади;
Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
Дэвид Ньика – Майкл Зейтц.