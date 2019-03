Победа Vici Gaming на DreamLeague s11

Чем ближе к The international, тем больше внимания китайским командам. И не зря. Vici Gaming после победы на майноре не стала жаловаться на усталость, а просто приехала и выиграла мэйджор. В финале команда из Поднебесной обошла Virtus.pro со счётом 3:2.

Китай по весне считают. Как появился феномен «китайской весны» Почему представители Китая начинают лучше играть после нового года и причем тут DAC.

* Божественная игра от Vici. Я несколько раз чуть чаек не выплюнул. Dy столько раз спасал от смерти Paparazi своими свапами во второй игре. Fade с победной сеткой. Вот это игрок. Невероятно, что команда играла на майноре, а теперь прошла в гранд-финал по верхней сетке и попала на TI9. rOtK — гений.



* VG и Secret отправили в нижнюю сетку. У них тоже был не легкий путь, а еще они побороли свое проклятье второго места.



* Vici заслужили. Пугающая эффективность в ранней стадии. Dy и Fade так сыграны. Кор-игроки достойно стоят на линии, а Paparazi просто монстр в лейте. Они или разваливают тебя в начале, или камбекают в лейте. Так тяжело играть против них.

А теперь представьте себя на месте Gambit… Они проиграли чемпиону мэйджора.

* Как же мне нравится, что они показывают камеру Paparazi. Не знаю, специально ли это, но у него все время такая самодовольная ухмылочка на лице. Он как будто такой: «Как же я люблю разваливать VP».



* Команды ROtk всегда выигрывали много карт благодаря его невероятному драфту. К сожалению, еще они часто проигрывали из-за его слабого исполнения. Он был рожден, чтобы быть тренером и драфтером (не хочу сказать, что он плохой игрок, но его понимание игры на очень и очень высоком уровне, а вот механический скилл на пару голов ниже).

* Нравятся эти камеры игроков в финале. Fade, Dy и Yang скачут в восторге. А с другой стороны Ori и Paparazi просто спокойно сняли наушники. Заслужено. — Кор-игроки VG — хладнокровные убийцы.



* Легчайшие деньги для VG. Выиграть и майнор, и мэйджор. Впечатляющее исполнение. Кажется, это то самое время года, когда Китай побеждает.

Virtus.pro на мэйджоре

Но не стоит корить VP за проигранный финал. Ведь для них это был уже пятый гранд-финал мэйджора подряд! По ходу турнира они выбили EG, Secret, LGD и неожиданно разогнавшихся Fnatic — достойный результат!

* Вот это серия против EG! Самая увлекательная пока что на этом турнире. Перевороты, обе команды имели шансы на победу. Жаль, что EG не смогли перестать фидить в 3 карте, чтобы дать RTZ возможность раскачать TB, но и VP молодцы, что продолжали давить. Viper сейчас в мете, но когда ты играешь против Noone, даже если ты Sumail, тебе нужен герой, который будет более полезен. Я был бы рад увидеть чуть больше от s4, но он до этого момента был звездой в этой команде, так что нельзя его обвинить в чем-то конкретно. Ровная серия, ровная конкуренция, они проиграли как команда.



* Для тех, кто не знал. Теперь Ramzes капитан VP. Они говорили об этом несколько раз в интервью. Они так решили после TI8. Он драфтит с тренером. И вместе с этим этот юный парень еще и один из лучших керри.

* Я помню, как Ramzes раз за разом находил реального PL, чтобы использовать на него Sunder. Кажется, на PL играл Reso. Он проделал это раза три или больше в одной игре. Серьезно, этого парня не провести иллюзиями, это просто нереально.



* Черт подери, как много серий перевернули VP на этом турнире? 5? Они так хорошо адаптируются и не тильтуют от первого поражения. Горжусь ребятами!

Рад видеть, что 9pasha вернулся в форму. В начале мэйджора он был так себе, из-за него VP проиграли несколько карт, но теперь он тащит их на своей спине.

* VP нереально дерутся. Сколько раз они переворачивали игру на Рошане? С этого момента Рошан — неофициальный игрок VP.



* Говорить, что VP не лучшая команда мира, потому что они не выиграли TI, — это как говорить, что Месси или Роналду не лучшие, потому что они не выиграли чемпионат мира.



* Больше всего для меня выделилось то, что VP намного более гибкие и изобретательные в драфте. Когда Secret превзошли VP на прошлом мэйджоре, этим отличался именно Puppey. Нельзя просто играть по мете и ждать победы против топовых команд. Нужно придумывать оригинальные стратегии.



* VP настоящие короли. Реддит никогда не восхваляет их так, как они того достойны.

Перестановки в Forward Gaming

Среди множества решаффлов за прошедшую неделю больше всего внимания реддиторы обратили на обновление состава Forward Gaming. Авери SVG Сильверман решил закончиться карьеру, Саахил Universe Арора сделать перерыв и сосредоточиться на игре на четвертой позиции, а Роман Resolution Фоминок отдохнет от соревнований в течение одного мэйджора. Им на замену придут Квин CCnC Каллахан, Цзинцзюнь Sneyking У и Картик Kitrak Рати.

* После впечатляющей игры в DC, на него смотрели все. Его взяли в OG, команда не добралась до желаемого уровня и отпустила его. Позже они выиграли TI. Через несколько месяцев после ухода из OG он присоединился к J.Storm, которые потом стали FWD. Команда казалась вполне достойной перед TI. Я помню, как они были лучшей командой Америки в течение нескольких месяцев. На TI8 они не то чтобы были совсем плохи, смогли пройти в верхнюю сетку. Но очень рано вылетели, по крайней мере, по их ожиданиям. С тех пор FWD были нормальной командой, которая всегда попадает на турниры, но вокруг них такая средненькая атмосфера. Судя по всему, Reso нужно пойти в команду, где он не будет чувствовать давления на себя. Может, даже Na'Vi или другая тир-2 команда. Как только он оказывается под давлением, он не демонстрирует свой максимальный уровень, как раньше. Для него это были тяжелые год или два, но это потрясающе, что этот парень все равно улыбается. Надеюсь, он совсем скоро снова выйдет на пик формы.



* Честно говоря, мне кажется, что Reso не умеет справляться с давлением. Когда он играет в тир-2 командах, он великолепен, но когда от него чего-то ждут, он не проявляет себя. Если его поместить в команду с людьми, с которыми ему комфортно, я вполне могу представить его в качестве тир-1 керри. Он знает, как тащить, когда их считают темной лошадкой. Может, старым DC стоит объединиться? Reso — w33 — Universe — MSS — Misery — это была бы интересная команда. Маловероятно, но за них бы я поболел.

Честно говоря, Resolution нужно вернуться в СНГ. Его стиль игры не подходит NA.

* Надеюсь, они смогут пройти квалификацию хоть куда-нибудь. CCnC за последние 18 месяцев стал играть намного лучше. А еще кажется, что это самое время, чтобы Universe взял перерыв. А SVG стал тренером (его лучшая позиция).



* Еще один ветеран, который был на всех TI, может пропустить турнир в этом году. FeelsBadMan. Мое уважение Puppey, Kuro и DDС. Все они участвуют в TI 8 лет подряд без отдыхов. — Кто знает, может, он присоединится к очередному стаку EE и сможет пройти квалификацию.



* Разве не они кикнули Sneyking ради Universe? То есть SVG был серьезной частью этого решения? — Не всегда же должна быть большая драма. Universe всегда считали одним из лучших оффлейнеров в мире, так что кикнуть Sney ради него — это не безмозглое решение. Учитывая, что это не сработало, а Sney был свободным агентом, когда Uni решил взять перерыв, в этом вполне есть смысл.



* Этот состав еще больше разочаровывает, чем я предполагал. Ну кроме того, что CCnC — это усиление для мида.

7.21d

Не успел закончится мэйджор, как Valve тут вы выпустила новый балансный патч. Не ждите серьезных изменений, пока разработчики только внесли минорные изменения в баланс популярных и не очень героев, ослабили пассивную способность Pangolier и попробовали сбалансировать стороны одним изменением.

В Dota 2 вышел патч 7.21d. Разработчики ослабили Rod of Atos и Mars

* Lucky Shot chance reduced from 20% to 17%. Почему они баффнули Pango? — Есть условия. Помните, те же самые правила, что и для SB. Если Pango во вражеской команде, то это будет 100% сайленса. Если в твоей команде, то нет.



* Sniper: Время восстановления заряда Shrapnel уменьшено с 50 до 40 секунд, длительность перезарядки активной способности Take Aim уменьшена с 15/12/9/6 до 9/8/7/6. Постепенно мы возвращаемся… — Это примерно одна шрапнель за волну крипов. Удачи с пушем против этого.

* Dream Coil без Aghanim's Scepter больше не привязывает цели, невосприимчивые к магии. Смеется по-пангольеровски. — RIP Puck. Было приятно повидаться.



* Бафф Shaker в приближении TI! А еще Storm досталось достойное усиление. Теперь Vortex не замедляет тебя, имеет хороший радиус на всех уровнях, а герой получил больше инты на всех уровнях. — Лучше бы ему дали больше базового регена маны.



* Отсутствие нерфа BH в очередной раз показывает, что всем плевать на пабы. Naga и Omni были достойными героями и раньше, теперь они хороши. Еще ждал нерф таланта Shadow Shaman на 15 уровне. -2 интеллекта это тоже серьезно, этому герою нужна мана на линии. А еще даже не спрашивайте, как Enigma пережила этот патч без нерфа.

Москва примет заключительный мэйджор

Главная новость дня для всех жителей СНГ. Последний мэйджор сезона пройдёт в Москве, а проведёт его, конечно же, EPICENTER. Билеты уже в продаже, так что отменяйте все свои дела!

EPICENTER стал последним мэйджором в сезоне-2018/19. СНГ дали три слота

* Мне кажется, что три слота для СНГ — это перебор. Кроме VP, только Gambit хорошо выступают. С другой стороны, никакой другой регион этого тоже не заслужил. Не уверен, кому должен уйти этот слот. — Это неважно, Na'Vi приносят зрителей.



* В предыдущем сезоне последним мэйджором был China Supermajor, который был прекрасен по всем статьям. Epicentre стоит постараться в этом сезоне, но я уверен, что они справятся. Плюс жду не дождусь их прекрасных интро.



* Epicenter определенно заслужил этого. Но как фанат из Америки могу сказать, что как-то отвратно, что в этом году у нас забрали TI и не дали ни одного майнора или не-dpc турнира.



* А можно называть мэйджоры в формате [город] Major? Так звучит круче. Если организаторы хотят сохранить свое имя в названии, они могут делать что-то вроде «Epicenter presents: The Moscow Major».



* Может, это будет мэйджор, на который действительно попадут OG.

Ещё две команды на TI9

Чем дальше по турнирному сезону, тем больше составов математически обеспечивают себе поездку на The International 9. Во время DreamLeague к VP и Secret присоединились Evil Geniuses и Vici Gaming. Главное теперь не поменять состав.

* У EG теперь есть как минимум 4650 очков. По данным Noxville и Daryl_Zero из Liquid, текущий порог квалификации — 4591. Если исключить все неожиданные изменения в составе, это подтверждает, что EG — третья команда, попавшая на TI9.



* 3 команда. Хех. — Art33zy.



* Постоянно занимать третьи места — это впечатляет. Они чаще других оказывались в топ-4 TI среди всех организаций, которые выигрывали The International.



* Потрясающее постоянство в этом сезоне от EG. Хотелось бы, чтобы они заняли первое место на одном из этих мэйджоров, но в любом случае, это впечатляет.



* Вот это игра, чтобы попасть на TI! Отличное исполнение от Vici Gaming на этом турнире. — От майнора до гранд-финала мэйджора. Победа с камбеком, когда студия сомневалась в их драфте.



* Просто напоминание, что VG практически свапнули Fade на Agressif в квалификации на майноре и вернули его в нижней сетке, чтобы получить второй слот на турнире.



* Значит, у OG все больше шансов. Поздравляю VG. Оставьте этот Аэгис в Шанхае!

Арт недели

Treant Protector в моде у реддиторов. Сразу два пользователя поделились милыми фигурками этого героя.

Момент недели

Что может быть лучше красивого Black Hole и идеального Icepath, чтобы никто этот Black Hole не испортил?

Видео можно посмотреть на канале Reddit-Life.