Дотерские дай пять. Все о Боевом пропуске The International 9

Стоило только «Ливерпулю» обыграть «Барселону» на «Энфилде», как Гейб Ньюэлл нажал на кнопку и выкатил новый Боевой пропуск The International 9. Спасибо, Valve, что заботитесь о футбольных болельщиках.



Если вам казалось, что в том году было недостаточно контента, то в этот раз его столько, что вы устанете разбираться, куда девать все эти финтифлюшки. Рассказываем, что входит в новый Боевой пропуск.

Новое игровое событие — Мо’Рокай

В прошлом году Valve добавила свою «королевскую битву». Игроки собирались в группы, разбирали героев, обносили комнаты в поисках предметов, уничтожали команды — все ради сыра и желания быть первым.



В этот раз разработчики приготовили для пользователей двух древних зверей. Каждый из них намерен уничтожить другого, а заодно и его союзников. Но чтобы пробудить своего Мо’Рокай, необходимо собирать «волшебную энергию», которую можно получить за убийство героев и разрушение построек. Помимо того, как будет возрастать сила вашего зверя, вы еще и откроете дополнительные способности для команды.



За победу полагаются боевые очки, которые пойдут на увеличение уровня Боевого пропуска. Игровое событие появится не сразу, а позднее. Но оно точно будет стоить того.

Испытания «Поход в джунгли»

Как и в прошлом году, разработчики добавили целую сетку испытаний. В этот раз она выйдет под названием «Поход в джунгли». В ней игрокам предстоит проходить челленджи за различных героев и получать награды. В конце каждой из трёх веток пользователей ждёт подарок в виде специального косметического сета для Sven, Dazzle или Ursa.



По всей карте раскиданы 300 боевых очков и 150 осколков Dota Plus (всего 50 наград такого типа). Там же можно найти особенные редкие награды — 2000 боевых очков и 1000 осколков Dota Plus (их только 9). При этом сама карта стала куда более понятной, а система обозначений поможет вам не запутаться.

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