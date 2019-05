«Сейчас дота очень романтичная игра: для людей Аэгис — это всё, цель жизни»

Владимир No[o]ne Миненко — о турнирном расписании, литературе и путешествиях, важности The International и возможностях для молодых игроков.

В мае Virtus.pro взяла третий трофей за сезон-2018/19. Команда хоть и выступала с заменой, но оказалась на голову выше своих соперников. До конца года их ожидают ещё два испытания: в июне — EPICENTER Major, а в августе — The International 9. Мы пообщались с Владимиром No[o]ne Миненко о загруженности турнирного расписания, его отношении к популярности, ошибках по жизни и чрезмерной важности The International.

— Мы постоянно слышим от игроков, что сезон получился сложный и выматывающий, несмотря на то что мэйджоров и майноров меньше. Почему так получилось?

— Как только заканчивается турнир, ты вынужден ехать на буткемп и играть квалификацию. И перед самим мэйджором тебе тоже нужна подготовка, ты опять собираешься на тренировочной базе. Так что у тебя месяц или месяц и семь дней каждый раз выпадают. При этом остаются еще какие-то отдельные турниры. В итоге у тебя очень мало времени на отдых, и ты дико устаешь. Мы играли в трёх финалах мэйджоров, до этого выступая каждый день. На следующий день у тебя вылет домой, а через день уже квалификации. И это тебя опустошает.



— Почему тогда решили поиграть на Adrenaline?

— Всё же свой турнир перед EPICENTER. Может быть, разбить проклятье — на домашних чемпионатах у нас не всегда получается. Хотелось начать с этого турнира.



— Из-за чего не получается на домашних турнирах?

— Мы сыграли всего на двух EPICENTER и на одном из них заняли топ-4. Не такие уж и плохие результаты. Я не считаю, что дело в психологии или подготовке. Это просто турнир, на котором у тебя получается или нет. У нас не получалось именно выигрывать.

Фото: Андрей Босенко

— Никогда не было обидно, что лицом ру-киберспорта выбрали Романа RAMZES666 Кушнарева, а не вас?

— Мне никогда не было обидно из-за таких вещей. Во-первых, это Малой, и он суперпопулярный. И я только рад за него, мы же всё-таки тиммейты. И я никогда не хотел, на самом деле, быть популярнее кого-то или просто быть популярным. Просто играл в игру, и мне это нравилось.



— Если бы был выбор представлять какой-то бренд, что бы выбрали?

— Возможно, это был бы какой-то Snikers, потому что я в детстве любил эту шоколадку. Или Mars. Что-то подобное. Или, например, было бы круто сотрудничать с Cola. Она популярна во всем мире, всегда актуальна, и я люблю Cola!



— Год-полтора назад вы неумело давали интервью, отвечали кратко и вообще старались избегать публичности. Сейчас же легко общаетесь с прессой и держитесь перед камерой. Привыкли?

— Я вырос как личность. Наверное, это изменилось. А может, просто потому что появилось желание более открыто давать ответы. Сложно сказать, кто на это повлиял. Мне кажется, я дорос до этого сам, это всегда в первую очередь зависит от тебя самого.



— Во влогах и фото VP часто мелькают тренажерные залы, тренировки, да и сами подтянулись. Влияет ли физическая форма на игровую?

— Трудно оценивать. Со стороны всегда виднее. С моей точки зрения, я бы не сказал, что это как-то положительно влияет. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Может, так и есть, но я пока этого не заметил. Когда я был в разной физической форме, я никогда это не проецировал на свою игру. Но в психическом состоянии это точно помогает

Фото: DreamLeague

— Помогает выпускать пар?

— Я бы не сказал. Я не так уж и жёстко занимаюсь спортом, чтобы это помогало мне снять стресс. Я не бегаю, у меня не особо интенсивные, но продолжительные тренировки. Я на них не пар выпускаю, мне просто по кайфу этим заниматься.



— Обычно люди для этого заходят в доту. А для вас дота — работа. Где тогда расслабляетесь?

— Иногда мы можем съездить куда-то вместе с командой, когда-то просто отдыхаю и гуляю с друзьями. Например, перед Чунцином мы всей командой ездили в Тайланд. Я как-то ездил отдыхать в Таллин.



— В Японии удалось побывать?

— Нет, но в ближайшем будущем, я думаю, смогу. Знаю, что скоро наш менеджер полетит туда. Но с ним пока нет желания ехать. Мне кажется, это не то путешествие, которое нужно совершать в компании.



— Почему? Сакральное?

— Наверное, в такие страны хотелось бы летать или одному вовсе, или с компанией, но эта компания должна быть в виде девушки, скорее всего. Потому что для меня это не тот отдых, когда можно отдохнуть на пляжике, полежать, почиллить. Это другое немного — смотреть, посещать разные места, познавать культуру.



— Есть ли что-то ещё, кроме аниме, что цепляет?

— Я бы мог ответить на этот вопрос раньше, но сейчас мне сложно сказать, что меня так привлекало. На данный момент первое, что всплывает в голове — это аниме.



— Насколько аниме может тягаться с традиционной литературой в плане подачи истории?

— Например, «Тетрадь смерти» для меня намного выше, чем всё, что я видел из кино и сериалов. Но в плане литературы я бы не сказал, что аниме может с ней тягаться. Тут нет сомнения, что она на миллион голов выше.

Но если речь заходит о том, что посмотреть, для меня существуют тайтлы, которые намного лучше всех фильмов и сериалов. Та же «Игра престолов» не сравнится с «Тетрадью смерти», по моему личному мнению. Она очень продуманная: всё повествование и герои — всё так круто поставлено, что у меня нет слов.

— Почему люди не учатся на своих ошибках?

— Не имею ни малейшего понятия. Я стараюсь это делать всегда и во всех ситуациях. Конечно, не всегда получается, но это один из принципов моего существования в мире.



— Ремарк в своё время писал про потерянное поколение, которое вернулось после войны и не знало, куда себя пристроить. У вас возникало ощущение, когда непонятно, что дальше?

— Конечно, у всех в жизни бывают такие моменты. Когда приходят такие мысли, нужно все обдумывать, осмысливать, находить какие-то выходы. Нет какого-то конкретного рецепта. Нужно просто жить.



— Помимо Ремарка кто ещё впечатлил?

— Авторов, наверное, я не смогу выделить. Из недавно прочитанного мне понравилось «Цветы для Элджернона» — безумно крутое произведение, которое открыло мне глаза на некоторые вещи, как это всегда бывает. А ещё я очень люблю Сапковского. Сейчас я уже на седьмой книге Ведьмака. И, конечно же, я играл в игры. Вообще, «Ведьмак» — моё любимое фэнтези.



— Естественно, чем ближе к TI, тем больше разговоров о вашей форме. Но речь не об этом. Некоторые аналитики считают, что TI — большая проблема сцены. У вас не было ощущения, что из-за TI ваши достижения обесцениваются?

— К сожалению, в каком-то смысле так и есть. Но это просто жизнь: ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. В этом нет ничего такого. Ты приезжаешь на The International, и команда OG может пройти с открытых квалификаций и победить, а может не пройти опен-квалы и проиграть. Нет ни рецептов, ни магии, ни драконов летающих. Есть TI и другие турниры. Приехал на мэйджор и выиграл его — молодец. Приехал на TI, проиграл или выиграл — тоже молодец или нет. Ничего особенного вообще.

— Почему тогда в сообществе любят акцентировать на этом внимание?

— Потому что дота ещё молодая игра. The International было мало. Когда их станет 15, внимание будет не так фокусироваться. Потому что игроков, которые подняли над головой Аэгис, будет не 30, как на пятом-шестом TI, а будет 75. Или даже больше, если считать тренеров. Так что со временем это немного обесценится.

Но сейчас дота очень романтичная игра в том плане, что для людей Аэгис — это всё. Это цель в жизни. Все люди, которые начинали играть в доту, продолжают играть или будут думать только об одном: «Я хочу поднять Аэгис».

— StarCraft: Brood War держался на пике около десятка лет. Dota 2 близка к своему юбилею. Нет ощущения, что когда-то эта магия закончится?

— Ощущение есть, и всегда есть такие мысли. Но это не всегда правильно. Конечно, можно подумать, что дота в скором времени может умереть. Но у меня этого ощущения нет, потому что я вижу, что в доту приходит очень много денег, много спонсоров, огромное количество зрителей. И Valve со всем этим круто управляется. Так что у меня пока нет ощущения, что дота умирает. А наоборот, как будто только начинает зарождаться.

— Сейчас в топе мелькают те, кто делал свои первые шаги 3-4-5 лет назад. Новеньких не так уж и много. Что сейчас необходимо, чтобы пробиться?

— Да, я тоже это заметил. Новичков мало. Даже не так. Их достаточное количество, просто они не в топовых командах. Но пробиваться очень просто — быть хорошим игроком. Звучит круто, правда? Хороших игроков в доту мало, если сравнивать с отношением к общему числу играющих. Когда будет равномерное распределение, тогда и можно будет корректно отвечать на этот вопрос.

Сейчас наоборот всё стало намного проще. Команд стало больше: Team Spirit, Team Empire, Vega, Na'Vi — все играют примерно на одном уровне в СНГ, помимо нас. Тут могу не лукавить, потому что мы не проиграли ни одной квалификации за три года. И в эти команды очень просто попасть, потому что у них не все хорошо. И если ты с хорошей стороны покажешь себя, то тебя по щелчку пальцев просто заберут.

Но помимо того, чтобы быть хорошим игроком, тебе нужно быть хорошей личностью, которая не вносит деструктив в коллектив, а только наоборот дополняет его.

— Но если посмотреть на пабы, то сложно найти таких людей.

— Тут я не лучший пример. Паблики — отдельная история. Очень трудно в принципе держать себя в руках, когда тебе говорят, что для них это буквально игра под пивко, а для тебя это работа. И ты трудишься каждый день, пытаешься стать лучше, а человек заходит и руинит тебе паблик. Я довольно давно научился с этим справляться, но все равно проскакивают негативные моменты. Я пытаюсь с этим бороться, как и все игроки, которые пытаются стать лучше, как личности. Но это неизбежно, потому что все игроки в доту — эгоисты, и это нормально. С этим просто — каждому человеку в жизни предстоит бороться.

