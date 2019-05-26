«Начинать нужно не с бана и наказания про-игроков, а с пабов»

В последние дни дота-сообществу не до скуки. Скандалы, патчи, турниры — настоящее раздолье. И это еще не начался StarLadder Minor. Мы пообщались с тренером Natus Vincere Андреем Mag Чипенко о последних изменениях в Dota 2, влиянии Бакыта Zayac Эмилжанова на команду, проблеме самоконтроля и Valve, которые любят молчать.

— Перед интервью я разговаривал с Евгением Золотаревым. И он переживает по поводу патча. Вы в команде переживаете по поводу патча?

— Такого нет. Мы бы уверенней себя чувствовали на старом патче, потому что показали хорошую игру на квалификациях к Epicenter и на майнор. Да, этого не хватило, чтобы туда пройти, но мы чувствовали себя очень уверенно. Мы даже свою мету выковали. Ту же Templar Assassin против нас банили в первой стадии, и другие команды стали чаще стали использовать этого героя. Или Centaur, с которым на СНГ-квале играли, кажется, только мы.



Патч сильно ничего не поменял. Он только добавил Mars и Io в Captains Mode. Ты не можешь их игнорировать, их нужно банить. А общая картинка не особо поменялась. Да, добавили много аганимов, но еще нужно время на освоение. И Рошан стал намного важнее, потому что с третьего можно получить либо Aghanim, либо Refresher Orb.

А Aghanim сам по себе — сломанный предмет на многих героях. Сила в том, что ты можешь на каком-то кор-герое с шестью слотами добрать его, потратить 2000 за рецепт — и он не занимает слота в инвентаре. При этом добавили очень сильные способности для кор-героев. Например, та же Phantom Assassin, Spectre.

— Что уже отметили для себя?

— PA с аганимом просто зверь! У тебя 12 секунд кулдауна на Blur, он снимает с тебя дебаффы, нет задержки на каст. Можно уклоняться от любого летящего спелла. А при убийстве с Aghanim у тебя восстанавливаются все способности.



У Spectre появился новый Haunt. Он такой же, как и обычный, но действует на одного героя. Как по мне, это достаточно сильно меняет игру, потому что кулдаун у него меньше, чем у основного ультимейта. Ты можешь заметить героя на карте, который, допустим, линию пушит, и ты всегда готов прилететь и убить. Это в целом сильно меняет игру. Alchemist тоже напрашивается в мету, потому что много аганимов — их можно раздать и получить за это бонусы.

Но при этом в среднем игра все равно длится 30-35 минут. В этом плане ничего не поменялось. Игры все также не будут доходить до той стадии, где эти Aghanim будут появляться в большом количестве. Но сейчас ты понимаешь, что если ты ведешь, ты можешь никуда не спешить, подождать Рошана, второго, третьего, а потом «на верочку» закончить игру.

Если тебе с него выпал Aghanim — это сильно. Потому что Refresher у тебя на один раз, а он перманентный. И это сильно может повлиять на исход игры. Даже проигрывая, если ты умудрился забрать третьего или четвертого Рошана, ты можешь полностью перевернуть игру за счет этих изменений.



Стоит отметить, что появилось много новых абилок как дополнительные способности. Например, у Arc Warden, Grimstroke. Все эти изменения заставляют тебя затягивать игру, чтобы дойти до этой стадии. Но это будет происходить не часто, потому что все также легко забирать первые вышки. А как глобально поменяется мета, мы сможем увидеть только после первых турниров. Ведь есть много забытых героев, которых люди сейчас начнут использовать.

— В прошлый раз мы с вами общались в декабре. Но есть одна общая черта у этих двух интервью — и тогда и сейчас вы не прошли на мэйджор и майнор. Чем отличаются эти ситуации?

— Тогда мы не чувствовали, что мы сыграли настолько хорошо. Сейчас у нас по ощущениям стало намного меньше игровых проблем. Мы значительно усилились за счет прихода Zayac. Об этом можно судить по его персональному исполнению. При этом всем он еще бустит команду в моральном смысле. У нас ребята спокойные, а он более эмоциональный. После удачных драк может покричать — и это заряжает остальных.

Осталась проблема психологическая. Где-то в решающих матчах нам не хватило. Если посмотреть, где-то были проблемы с драфтами или по игре закинули. Но мы все равно стали играть стабильнее, чем тогда. Нам просто нужно научиться лучше контролировать эмоции в решающих играх. Но я с уверенностью могу сказать, что если сравнить тех Na'Vi с этими Na'Vi, то сейчас мы играем намного лучше, и я верю, что у нас есть хорошие шансы попасть на TI через квалификации.

Да, мы очень хотели попасть на Epicenter, на майнор, откуда мы могли пробиться на мэйджор. Были расстроены, когда не получилось. Но сезон подходит к концу, и все сводится к главному турниру. Шанс на него попасть у нас очень хороший. Не будет VP, а останутся те команды, с которыми мы все время воюем за второе место в СНГ. И я верю в наши силы на этих отборочных.



— Не считаете ли вы, что такая уверенность может помешать удачному выступлению? Или это необходимо?

— Я считаю, что я оцениваю наши текущие силы объективно. Да и зрители, которые смотрели наши игры, видели определенный прогресс. Я не могу сказать с уверенностью, что мы на голову сильнее других команд, ведь мы проиграли Gambit, Winstrike, VP, но мы довольны тем уровнем игры, который мы показываем. Мы видим наши слабости, и у нас есть время, чтобы прийти к отборочным в максимальной готовности. И сейчас играть стало проще, общий уровень игроков стал выше. Все игроки, наше руководство видят прогресс.

— Как решать психологические проблемы? Сейчас сцена развилась до такого уровня, когда все умеют нажимать кнопки, а все проблемы идут от головы.

— Да, ты правильно подметил. Когда мы смотрим какие-то турниры, мы замечаем, как команды на отборочных показывают хорошую игру, а на самом мэйджоре у них ничего не клеится и они выглядят намного слабее на фоне соперников. И уже не раз отмечали, что наш регион очень силен в плане игроков, но у команд возникают проблемы в отвественных матчах.

Как с этим бороться? На самом деле, нет рабочей формулы, но работа с психологами и лайф коучем — важная составляющая. Так или иначе ты делаешь какой-то шаг, чтобы эта ситуация не повторялась. Ты, по крайней мере, разбираешь, почему это происходит и в какой момент.

У нас есть человек, с которым мы работаем на буткемпе. Я бы назвал его лайф коучем-тренером-психологом в одном лице. Мы по большей части работали с ним в отношении тактической и стратегической подготовки, но психологические элементы там тоже были.

— Возможно, Zayac помогает с решением этих проблем? Кажется, ему легко удалось влиться в коллектив.

— Однозначно он очень легко влился в команду. Мне кажется, ключевым фактором было то, что он раньше очень долго играл с Blizzy — они на протяжении 2-3 лет играли вместе. И по игре он больше взаимодействует с Blizzy, где-то на стадии линий, первые минуты. Засчет этого было легко выстроить игру. При этом он обладает хорошим пулом героев. К тому же четверка больше всего передвигается по карте и задает темп на других линиях. Она может помочь тебе выиграть каждую линию на карте. И для игрока на этой роли важно понимать, когда и в каком месте нужно оказаться. И у Zayac есть эта чуйка.



А еще у него очень хорошо получается балансировать фарм между тройкой и четверкой. Можно заметить, что у Zayac иногда нетворс такой же, а порой даже больше, чем у Blizzy. На самом деле, я считаю, что четверка может вытащить нам игру, потому что у него есть деньги и артефакты. В пример можно привести тех же Secret, которые весь сезон играют вокруг своей четверки, создают ей пространство. И это дает свои плоды. Как по мне четверка — одна из определяющих позиций. И важно, чтобы игрок мог не только нафармить, но и реализовать свои артефакты.



— Как эффективно подготовиться к последнему рывку перед квалификациями?

— У нас будет небольшой перерыв после Adrenaline Cup. Могу с уверенностью сказать, что перед квалификациями, недели за две, мы соберемся на буткемп. Сейчас ребятам нужно будет какое-то время для отдыха, поиграть те же пабы, особенно на новом патче. Я считаю, это правильно. Нет смысла постоянно играть кв, нужно время потестить новых героев, прочувствовать новую мету.

Матч 2014 года, Cloud9 — Team Empire на DreamLeague. Осторожно, в ролике используется ненормативная лексика.

— Сейчас все обсуждают ситуацию с Сeb. Но в твоей карьере тоже был случай, когда ты не сдержался, хоть и не в том ключе. Однако трагедии из этого никто не сделал. Что изменилось в сообществе?

— Да, было дело. С того времени многое поменялось. Сейчас подобные ситуации вызывают огромный резонанс и недовольство людей, и это правильно. Это вопрос толерантности, который стал более насущной темой. Тот же Twitch стал банить за любого вида подобные оскорбления. Тогда люди воспринимали все это как шутку. Никто не воспринимал это всерьез. И отношение было другим. Сейчас случись подобное — из-за этого могут быть огромные проблемы.



Ключевая проблема — отсутствие четких правил. Вопрос с Себом так активно обсуждается, потому что людям не нравятся двойные стандарты. Кто-то получает наказание по полной, как в случае с Kuku, а кто-то может позволить себе целый ряд высказываний и выйти сухим из воды, как в случае с Mind_Control и Ceb. И ситуация свелась бы на ноль, если бы кто-то не высказался по этому поводу, как это сделал Solo.

Я не поддерживаю позицию Ceb. И считаю, что этот человек должен получить то или иное наказание. Но эта проблема более глобальна и касается не только этого случая. Нужен конкретный свод правил, по которому игроки будут получать наказание. Сейчас должны подключиться Valve и объяснить, что можно, а что нельзя.

Ведь даже сейчас появляется одна ситуация — и сразу всплывает несколько историй о том, как кто-то когда-то высказывался на стриме или пабе. Очень много всего неприятного. Так что нужно начать с чистого листа. Но так, чтобы в дальнейшем были четкие меры наказания. Возможно, это запрет участия на следующем турнире. Или чтобы он пропустил какое-то количество матчей. Или даже штраф не ему, а организации, а они пусть уже сами решают. Но без правил ничего не получится.

Но корень проблемы кроется в коммьюнити. В пабах люди тоже себе многое позволяют, и про-игроки от них ничем не отличаются. На про-сцену они попали оттуда же — они играли в пабах. И там говорить подобные вещи — норма. И вот это уже неправильно.

Начинать нужно не с бана и наказания про-игроков, а с пабов. Ведь оттуда все начинается. Должна быть система наказаний всех игроков. В той же LoL существует более строгая система наказаний, где можно словить бан аккаунта, если ты плохо себя ведешь. В доте как таковой подобной системы так и нет. Valve пыталась сделать шаги в этом направлении, но я бы не сказал, что появился видимый прогресс. Должны быть более кардинальные изменения, которые сделают сообщество лучше. Тогда таких ситуаций станет меньше. Когда не только про-игрок так высказывается в пабе, но и когда обычные игроки не позволяют себе подобного.



— Вам удалось найти способ справиться с такими порывами негативных эмоций?

— Мне кажется, нужно абстрагироваться от любого негатива. Если тебя действительно кто-то пытается задеть, то мне намного проще этого человека замутить. А в общем просто оставайтесь позитивными. И давайте вместе сделаем наше сообщество лучше.