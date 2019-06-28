«После победы на The International я ослабил хватку, стал легче на подъём»

Капитан Ninjas in Pyjamas постоянно выступает с предложениями по улучшению сцены и при этом успевает участвовать в рейтинговых турнирах. Однако на EPICENTER Major команда заняла 9-12-е место. Мы поговорили с Питером PPD Дагером про разницу в менталитете между сообществами Dota 2 и CS:GO, требованиях к тренерам и проблемах, которые создает The International.

— Первый раз, когда мы разговаривали, ты был капитаном EG. Второй раз — CEO EG. Мы пошутили тогда, что следующим шагом должна быть должность президента США. Но вот ты здесь, играешь в доту и капитанишь в NiP.

— Ты разочарован?



— Ну, ты едешь на TI, и это круто. Но сам ты удовлетворён развитием своей карьеры?

— Да, я вполне удовлетворен. Мне повезло с местом в жизни и с возможностью зарабатывать большие деньги, играя в доту. Крутая жизнь. Мне бы хотелось, чтобы с EG все сложилось иначе. Все как-то пошло по наклонной, смешалось. Можно сказать, что мне пришлось сделать шаг назад, вернуться играть в доту, присоединиться к OpTic и NiP, новым организациям для дисциплины.



Но я всегда был заинтересован в том, чтоб занять более серьёзную роль в команде, за которую выступаю. Поэтому я прошел этот путь в EG: от игрока к капитану и до CEO. Я думал о таком же развитии в OpTic, но они оказались не слишком заинтересованы в доте. Так что я начал с нуля в NiP. Я многое могу предложить организации, и это касается не только доты, но и киберспорта в целом. У меня большой опыт и серьезная экспертиза. Я могу быть очень ценен для тех, кто хочет влиться в киберспортивную индустрию.



— У тебя есть план долгосрочного сотрудничества с NiP?

— Определённо. Я переехал в Швецию, теперь живу в Стокгольме. Общаюсь с людьми, которые здесь работают. Наладил с ними хорошие отношения. Самое сложное в киберспорте — найти способную команду, которая сможет побеждать на турнирах. Так что сейчас самое ценное, что я могу сделать для NiP, — жать кнопки в доте. Но даже если ситуация будет складываться иначе, я не против отойти и больше не играть, а работать или заниматься чем-то другим.

Фото: Media.Epicenter.gg

— В интервью с Ричардом Льюисом ты упоминал, что, в отличие от сообщества в CS:GO, игроки в Dota 2 не хотят работать совместно. Почему так происходит?

— Мне кажется, что дело в наличие большого продукта — The International. Все, что происходит в доте, крутится вокруг турнира на 30 миллионов. Все остальные возможности создания бизнеса или развития оказываются в тени чемпионата. Все заинтересованы только в том, чтобы стать максимально сильной командой в доте. А все, что не относится к попыткам занять место повыше на турнире, кажется чем-то, что только мешает.

Я уверен, у игроков есть время и возможность заниматься и тем, и другим. Но ни я, никто другой не может сделать это собственноручно.

Кроме того, тебе приходится иметь дело с самыми разными людьми — кастерами, игроки, тренеры, менеджеры. И у каждого из них есть свои сильные стороны. И потому что они так хороши в своем деле, они хотят играть в доту. И это совсем не делает их хорошими бизнесменам. Они заинтересованы в работе над социальными сетями, создании чего-то большего. Многие просто хотят катать в доту. И на то есть причины.



— У тебя была возможность познакомиться и с сообществом файтингов. Они отличаются от привычных нам дисциплин?

— Я немного познакомился с сообществом файтингов, но у меня не так уж и много опыта. Так что как эксперт здесь выступить не могу. У них есть свои самородки, у них много турниров, они много путешествуют по миру. Я думаю, очень сложно зарабатывать серьезные деньги, играя в файтинги. Но многие из них занимаются этим ради удовольствия.



Они колесят по миру, общаются с друзьями, участвуют в турнирах, но все это несерьезно, не как в доте. В доте ты игроков едва найдешь, потому что они сидят в тренировочных комнатах. Большинство из них не зависают вместе, видятся только на обедах. В основном они все заняты тем, чтобы стать лучшими в доте.



— Тебе не кажется, что The International оттеняет все остальные достижения в течение года?

— Можно сравнить со спортом. Возьмем, например, баскетбол. В НБА есть регулярный сезон. Конечно, матчи значат не так много, как плей-офф, но люди все равно получают удовольствие от их просмотра. И при этом он имеет определенное влияние на плей-офф. Как и DPC в течение сезона — вот твой путь квалификации на TI. Фанаты узнают, кто силен, а кто не очень, изучают игроков и команды — и все это приводит к TI. Я не думаю, что это обязательно бессмысленно, но как ты и сказал, все в какой-то степени в тени TI.

Как-то так неудачно получилось, что сначала люди говорили, что нам нужен DPC. А теперь они же говорят, что нам нужно поменьше DPC.

Допустим, ESL. Даже если они не будут проводить мэйджоры и майноры, они планируют и другие турниры по доте. Или, допустим, DreamHack в Роттердаме, который состоится независимо от того, дадут ли ему статус DPC. Возможно, организаторы турниров даже находят обычные чемпионаты более прибыльными, что интересно. Я думаю, в следующем сезоне мы увидим определенные изменения.

Фото: Media.Epicenter.gg

— Ты пишешь посты о DPC-системе на майноре, помогаешь Kuku и играешь в то же время. Как ты всё успеваешь?

— Я не думаю, что это занимает так много времени. Я бы не сказал, что все время невероятно занят. Я много играю в видеоигры. Просто существует в сообществе такая стигма: если ты делаешь что-то, кроме доты, то ты не пытаешься стать тем, каким бы мог быть. Мне кажется, нечестно так оценивать то, на что способны люди.



Например, Илон Маск — генеральный директор. Ты пытаешься размышлять о том, сколько времени он тратит на работу, насколько он занятой, он успевает столько всего хорошего. Но на самом деле в сутках много часов, нужно просто не тратить время зазря. Я пытаюсь оставаться занятым, но когда у меня есть свободное время, я просто играю в игры. У меня много времени.



— Просто для игр или для чего-то интересного для тебя?

— Я стараюсь помочь, когда у меня есть возможность. В доте есть вещи, которые можно сделать лучше. Но я не могу сказать, что в индустрии не все отлично. На деле все хорошо.



— В твоей карьере было несколько моментов, которые изменили твой капитанский стиль. Ты стал больше прислушиваться к людям. За последние несколько лет это как-то менялось?

— После победы на TI я ослабил хватку, стал легче на подъём. И мне кажется, что все сильно зависит от моих тиммейтов. Кому-то для победы нужно, чтобы я был одним человеком, кому-то — другим. Я всегда стараюсь быть лучшим тиммейтом, насколько возможно. Конечно, у меня, как и у всех, бывают моменты разочарования. Но каждая команда и каждый новый игрок — новое испытание. Как я могу получить от себя и от него максимум?



— Во времена EG Fear был твоей правой рукой. Например, в матче против EHOME, он сказал, что карту ещё можно вытащить.

— Ошибочное мнение. Я никогда не говорил, что та игра окончена, я не хотел писать GG. На самом деле я спросил: «Ребят, как вы считаете, мы можем выиграть?». И тогда Fear сказал, что да, мы еще можем победить. И это все, что я сказал! Мне кажется, Sumail рассказал об этом в каком-то видео, и все как с ума посходили: «У, Питер хотел написать GG!». Но такого не было. Я не знаю, зачем он так сказал.



— На самом деле мне просто было интересно, в NiP кто твоя правая рука?

— Наверное, Fata. Он отчасти лидер в команде. Он или я принимаем решения внутри игры. Также свое мнение может высказать Saksa, если он уверен в своей игре.

Фото: Media.Epicenter.gg

— Про тренера-Bulba ты говорил, что он не только опытный игрок, но и выполняет роль клоуна, развлекает команду и снимает напряжение. Сейчас чего ты ждёшь от тренера в своей команде?

— Да, иногда тренер в команде должен быть человеком, который разряжает обстановку, особенно когда команда находится в стрессовом и напряженном состоянии внутри и вне игры. Это очень тесные взаимоотношения, где всем нужно работать вместе. Иногда тренер может быть человеком со стороны, который помогает разрешить внутренние конфликты, которые мешают команде.

Также тренер — человек, с которым я должен иметь возможность обмениваться идеями, смотреть с ним игры и получать практически непредвзятое мнение, когда два человека не сходятся во взглядах. Например, у меня и Fata разные мнения о каком-то моменте в игре. И потом приходит Pajkatt и говорит: «Вы должны были сделать вот так». Может, он согласен со мной, может, с Fata. Но каждый из нас должен достаточно уважать Pajkatt, чтобы отступить и согласиться с тем, что твое мнение могло быть неверным. Да, тренерство — очень тяжелая работа.

— Почему? Игроки их не уважают?

— Не то чтобы. Они просто очень самоуверенны, что, наверное, и делает их очень хорошими игроками. Они готовы защищать свой стиль и свое видение. Если они что-то сделали в игре, они сделали это, потому что посчитали верным. И не нужно ничего менять. Люди воспринимают это на свой счет.

— В прошлом году ты был рад играть на TI, быть частью большого праздника. Какие цели ты ставишь на 2019-й?

— Я не ставлю целей. В этом сезоне, как и в прошлом, были взлет и падения. Это очень сложно, все соперники очень сильны. В EG все было иначе. Мы приезжали, и второе место было для нас катастрофой. Все или ничего.



Я взял год перерыва, вернулся, начал играть с OpTic, с совершенно новой командой. Я хотел построить ее, но она развалилась после TI, чего я не ожидал. Так что в этом году мне практически пришлось начать с нуля, ну, кроме 33. Но тут только один игрок, так что по сути это новая команда. Просто создавать команду, найти нужных людей, разобраться в том, как работать вместе, чтобы пробиться как можно выше.

Ожидания… Цель — топ-8. Топ-8, топ-6, топ-4, а потом, кто знает, как далеко мы зайдем.

На этом турнире мы заняли топ-12. В плей-офф мы сыграли только против южноамериканской команды, не самое высочайшее достижение. Но при этом мы обыграли LGD в bo3 и почти обыграли их второй раз. Так что у нас бывают плохие и хорошие дни. И я просто надеюсь, что на TI хороших дней будет больше, чем плохих.