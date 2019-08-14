Какое будущее у киберспортивного Magic? «Чемпионату» рассказали

2019 год был очень удачным для киберспортивных состязаний Magic. Разработчики создали профессиональную лигу Magic, вывели соревновательную игру на новый уровень, удвоили призовой фонд Magic, сделав его одним из крупнейших в истории киберспорта. Помимо всего этого они разработали новый способ играть в лучшую стратегию в мире, и назвали его Magic: The Gathering Arena. Результаты были ошеломляющие. Количество игроков Magic бьёт все рекорды, а просмотры игр Magic за последний год выросли вдвое. В 2019 году фанаты Magic получили массу возможностей наслаждаться любимой игрой.



Но разработчикам нельзя останавливаться на достигнутом. Magic продолжает расти, как в настольном варианте, так и в формате MTG Arena, и соревновательная система должна это учитывать. Разработчики видят, что игрокам настольной версии не хватает информации о том, как попасть на профессиональные соревнования Magic. Кроме того, возможность сыграть на крупнейших площадках Magic должна быть у всех игроков — неважно, кто они и откуда.

Главная цель разработчиков — развивать Magic и её сообщество, что и отражается в изменениях, которые они запланировали на 2020–2021 годы. Работа над соревновательной системой заняла много месяцев и основана на предложениях игроков, профессионалов и партнеров.



Вот масса нововведений, которые будут представлены, но речь пойдёт только о некоторых:



· Новая лига Rivals League — верная дорога в профессиональную лигу Magic.



· Настольный вариант Magic обзавелся региональной турнирной системой — Players Tour — с призовым фондом более чем в $ 2.5 млн.



· В MTG Arena пройдут турниры Mythic Invitationals, по 3 за сезон, каждый с призовым фондом в $ 750 тыс.



· Чемпионат мира по Magic останется наивысшим уровнем соревнований Magic, на котором лучшие игроки MTG Arena и настольной версии схлестнутся за звание чемпиона и призовой фонд в $ 1 млн.



· Как в настольном турнире Players Tour, так и в состязаниях Mythic Invitationals в MTG Arena для игроков предусмотрено вдвое больше квалификационных мест.



· Помимо Гран-при, путевку в Players Tour будут давать также состязания Premier Series, такие как SCG Tour от StarCityGames и новый турнир LATAM Magic Series от Bazar de Bagdá.



Планируется также включить в партнерскую сеть и другие локальные турниры со всего мира.



· Magic останется в лидерах игровой отрасли с призовым фондом более чем в $ 10 млн, учитывая призовые фонды MTG Arena и настольной версии, а также фонд поддержки Rivals League.

Профессиональная лига Magic и Rivals League

Rivals League — лига, игроки которой смогут попасть в MPL. Для этого они должны показать стабильно высокий уровень игры на протяжении сезона или выиграть новый турнир MPL Gauntlet.



В Rivals League войдут 46 игроков:



o 12 лучших игроков электронной версии (ранее не состоящих в MPL)



o 12 лучших игроков настольной версии (ранее не состоящих в MPL)



o Последние 12 игроков рейтинга MPL Gauntlet



o Последние 4 игрока предыдущего сезона MPL



o 6 приглашенных игроков



В ходе сезона игроки Rivals League будут получать приглашения на соревнования, в том числе на турниры Players Tour и отборочные турниры Rivals Mythic Qualifier, где смогут заработать до 20 тыс. долларов США за участие вдобавок к выигрышам на турнирах.



Что касается MPL, в эту лигу войдут 24 игрока, которые смогут заработать до $ 50 тыс. за участие вдобавок к выигрышам на турнирах. Члены MPL также будут приглашены на турниры Mythic Invitationals и все настольные соревнования Players Tour.

MPL Gauntlet

В конце каждого сезона будет проводиться турнир, который позволит лучшим игрокам Rivals League перейти в MPL, а худших игроков MPL, наоборот, «понизит» до Rivals League.



Вот как устроен MPL Gauntlet:



· 16 лучших игроков MPL сохраняют свои позиции в MPL до конца следующего сезона.



· 4 последних игрока MPL переходят в Rivals League и не могут участвовать в MPL Gauntlet.



· 2 лучших игрока Rivals League из рейтингов MTG Arena и настольной версии автоматически получат контракты MPL и не будут участвовать в MPL Gauntlet.



· Таким образом, в MPL Gauntlet будут соревноваться 16 участников:



o игроки MPL с 17 по 20 в рейтинге



o игроки Rivals League с 3 по 8 в рейтинге MTG Arena



o игроки Rivals League с 3 по 8 в рейтинге настольной версии

4 лучших игрока турнира MPL Gauntlet перейдут в MPL



· Игроки, занявшие с 5 по 16 места в MPL Gauntlet, получат контракты Rivals League.



· После турнира все набранные очки будут сброшены, и начнется новый сезон.



По итогам турнира MPL Gauntlet состав Rivals League будет следующим:



· последние 12 игроков рейтинга MPL Gauntlet



· 12 лучших игроков рейтинга MTG Arena (не участвовавших в MPL Gauntlet)



· 12 лучших игроков рейтинга настольной версии (не участвовавших в MPL Gauntlet)



· последние 4 игрока MPL



· 6 приглашенных игроков



По итогам MPL Gauntlet состав MPL будет следующим:



· 16 лучших игроков MPL предыдущего сезона MPL



· 4 лучших игрока в рейтинге MPL Gauntlet



· 2 лучших игрока Rivals League предыдущего сезона по очкам Players Points



· 2 лучших игрока Rivals League предыдущего сезона по очкам Mythic

Настольный турнир Magic Players Tour

Players Tour — это новые состязания для игроков настольной версии Magic. Они дают возможность игрокам со всего мира играть на профессиональном уровне через особую региональную систему.



Есть три региональных турнира Players Tour:



· Players Tour Americas



· Players Tour Europe



· Players Tour Asia-Pacific



Это региональные мероприятия, но, если вы хотите сыграть не в своем регионе, вы можете это сделать. Принимать участие можно только в одном из трех Players Tour к соответствующему турниру Players Tour Finals.



В каждом регионе будет проводиться по три турнира Players Tour, то есть, всего девять турниров в год.



На эти девять турниров будет приглашено около 3600 игроков — в два раза больше, чем приглашалось на Про-тур и Mythic Championship.

Этапы отбора в настольной версии

· Попасть на турнир Players Tour можно, выиграв (или показав высокий результат) на отборочных состязаниях. Например, Players Tour Qualifiers, WPN Premium Qualifiers, Гран-при, Players Tour Premier Series и события Magic Online.



· Высокий результат на Players Tour означает престижные награды и приглашения на последующие турниры Players Tour. Лидеры турнирного рейтинга будут приглашены на состязания Players Tour Finals, где соревнуются самые успешные игроки со всего мира.



· Цель — занять место в Rivals League, заработав достаточно очков на турнирах Players Tour и Players Tour Finals.



Если же игрокам не хватило совсем немного очков до попадания в Rivals League, вновь подниматься с самых низов рейтинга не придется.



· Показав на Players Tour высокий, но недостаточный для прохождения в Players Tour Finals результат, вы сможете принять участие в следующем Players Tour. Результаты будут зависеть от количества набранных очков, а не от места, так же как в старой системе можно было сочетать приглашения.



· Высокий результат на Players Tour Finals пропустит вас в следующий Players Tour Finals. Все участники Players Tour Finals автоматически проходят в следующий региональный Players Tour.

Турниры MTG Arena

Очки Mythic дают три основных турнира MTG Arena: Mythic Invitationals, Mythic Qualifiers и Mythic Point Challenges.



Разработчики будут проводить по три турнира Mythic Invitationals за сезон, каждый с призовым фондом в $ 750 тыс. Эти состязания будут яркими и захватывающими событиями как для профессиональных игроков, так и для зрителей. Если вы видели турнир Mythic Invitational этого года или Mythic Championship III, то вы поймете, о каком размахе идет речь.



На Mythic Invitationals будут привлекаться игроки из:



· MPL



· Rivals League



· турниров Mythic Qualifier



· и другие приглашенные игроки.

Перед каждым турниром Mythic Invitational будет проводиться два отборочных турнира Mythic Qualifier. В них примут участие 1200 лучших игроков MTG Arena в ограниченных форматах или форматах с собранной колодой.



16 лучших игроков каждого отборочного турнира будут приглашены на соответствующий турнир Mythic Invitational. Игроки, прошедшие во второй день, заработают очки Mythic, вне зависимости от того, вошли они в список 16 лучших или нет.



Что касается Mythic Point Challenges, то они не дают путевку на другие турниры, но дают очки Mythic. Чтобы попасть на эти события, вам также нужен рейтинг 1200 или выше.

Неполный сезон

Следующий год будет переходным к соревновательному сезону 2020–2021, который будет длиться с августа по август.



Перед ним, с 1 января по 31 июля 2020 года, будет проведён неполный соревновательный сезон. В нем будут задействованы все уровни соревнований, но самих событий будет меньше. С его помощью будет осуществлён переход к новой системе.



Такой переход от MPL-системы к системе MPL/Rivals League потребует измененного порядка подсчета очков и группировки игроков.



По завершении сезона–2019 будет сформирован состав MPL и Rivals League для неполного сезона следующим образом:



· 20 лучших игроков MPL 2019 года (по количеству очков Mythic) останутся в MPL на 2020 год.



· 4 лучших претендента 2019 года (по количеству очков Mythic) перейдут в MPL.



· Последние 12 игроков MPL 2019 года (по количеству очков Mythic) перейдут в Rivals League.



· Следующие 8 игроков MTG Arena 2019 года и следующие 8 игроков настольной версии будут приглашены в Rivals League (с учетом очков Mythic, заработанных на соответствующих турнирах).



· По нашему выбору в Rivals League будут добавлены еще 4 игрока.



В неполном сезоне Rivals League будет насчитывать 32 игрока, а в сезоне 2020–2021 состав расширится до 46.



К тому же, из-за сокращенного количества событий, игроки MPL и Rivals League заработают меньше, чем за полный сезон. Члены MPL смогут заработать до 35 тыс. долларов США, а члены Rivals League — до 15 тыс. долларов США за участие вдобавок к выигрышам на турнирах.



Чемпионат мира в неполный сезон проводиться не будет, однако он состоится в самый разгар сезона 2020–2021.

Чемпионат мира

Сезон–2019 закончится проведением Чемпионата мира в феврале 2020 года. Ранее объявлялось, что он состоится в декабре, но дата была изменена. Скоро будет опубликована более подробная информация, но уже сейчас вы можете посмотреть, кто прошел на Чемпионат, а какие места до сих пор свободны.



Чемпионат мира с призовым фондом в $ 1 млн состоится ближе к концу сезона 2020–2021, и в нем будут участвовать победители всех турниров Players Tour Finals и Mythic Invitational. До начала сезона 2020–2021 будут объявлены дополнительные места на Чемпионате.



Чемпионат мира — это наивысший уровень Magic, и лишь немногим суждено блистать на нём.