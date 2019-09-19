«Байер» не смог победить даже виртуальный «Локомотив». Гильерме отбил пенальти

Занести вчерашний вечер себе в актив «Локомотив» может абсолютно точно. И речь не только о яркой игре основного состава, который смог за счёт мячей Крыховяка и Баринова одержать первую гостевую победу за 17 лет. Чуть ранее юношеская команда «Локо» смогла отыграть два мяча в игре против сверстников из Леверкузена, а перед самым главным матчем прошёл еще один – соперниками стали киберспортсмены двух клубов.

За «Локомотив» продолжает выступления один из самых титулованных российских киберфутболистов. Чемпион России 2014 года, двукратный обладатель Кубка и член национальной сборной на eNations Cup Роберт Ufenok77 Фахретдинов в этом сезоне выступает не лучшим образом, но остаётся на высоком уровне – и ждёт выхода новой игры серии FIFA, который традиционно меняет расклад сил в виртуальном футболе.



Соперник, правда, тоже попался не из простых. Марвин M4RV Хинц пять раз становился чемпионом Германии и имеет опыт международных стартов. К примеру, на FIFA Global Series 2018 в Амстердаме он занял второе место, заработав $16 009. Тогда сильнее оказался лишь Nicolas99 из Аргентины.

Дружеская атмосфера между игроками не помешала яркой борьбе по ходу матча. Уже на 18-й минуте умелая работа с геймпадом от российского киберспортсмена вывела на удар Антона Миранчука – с ударом виртуального полузащитника «Локо» вратарь не справился.



Впрочем, Марвин быстро собрался и смог ответить. Уже через три игровые минуты (время в FIFA 19 идёт в несколько раз быстрее реального) он провёл атаку и смог заработать пенальти. Спасти лидерство в матче Роберту всё же удалось – Ufenok77 направил Гильерме в верный угол, и тот спас ворота «Локо».

Давление от немецкого киберспортсмена продолжилось и во втором тайме, но уже с результативными действиями. На 53-й минуте отличился Леон Бейли, а вскоре пиксельный Фолланд вывел «Байер» вперёд. Как и в реальной игре, потребовались замены: Роберт перешёл на схему 4-4-2 и выпустил нескольких свежих игроков.



И это сработало. Почти сразу отставание в счёте нивелировал Эдер, а на точный удар Паулиньо за несколько минут до конца Ufenok77 смог ответить яркой атакой, которую смог завершить голом Рифат Жемалетдинов. 3:3 – итог встречи «Байера» и «Локомотива» в FIFA 19, который для российского киберфутболиста вполне можно назвать успешным.

После матча Ufenok77 и M4RV пообщались о впечатлениях о прошедшем матче, а Роберт пригласил немецкого киберспортсмена в Россию на ответную игру. Она, как и основной матч между «Локомотивом» и «Байером», пройдёт 26 ноября в Москве.