Главный тренер BetBoom Team по Dota 2 пропустит турнир PGL Wallachia в Румынии

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что главный тренер состава по Dota 2 не полетел с командой в Бухарест на глобальный турнир PGL Wallachia Season 1.

Менеджер BB Team Лука Насуашвили отметил, что наставнику «поколения чудес» решили дать отдых перед более важными стартами.

У него, как вы знаете, есть аллергия, а вместе с ней — и печальный опыт пребывания и питания в Румынии. Решили не рисковать его здоровьем перед финальным отрезком сезона и дать ему отдохнуть

Первый матч российская BetBoom Team проведёт сегодня в 13:00. Соперником нашей команды станет североамериканская Shopify Rebellion.

PGL Wallachia Season 1 проходит в столице Румынии с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн.