Главный тренер BetBoom Team по Dota 2 пропустит турнир PGL Wallachia в Румынии
Российский киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что главный тренер состава по Dota 2 не полетел с командой в Бухарест на глобальный турнир PGL Wallachia Season 1.
Менеджер BB Team Лука Насуашвили отметил, что наставнику «поколения чудес» решили дать отдых перед более важными стартами.
У него, как вы знаете, есть аллергия, а вместе с ней — и печальный опыт пребывания и питания в Румынии. Решили не рисковать его здоровьем перед финальным отрезком сезона и дать ему отдохнуть
Первый матч российская BetBoom Team проведёт сегодня в 13:00. Соперником нашей команды станет североамериканская Shopify Rebellion.
PGL Wallachia Season 1 проходит в столице Румынии с 10 по 19 мая. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн.
Комментарии