Слабый игрок так умно не проиграет. Российскую команду обвинили в договорняке

Вчера в рамках онлайн-турнира Reshuffle Madness 2019 прошли матчи группы B. В первом из них за право продолжить борьбу сражались СНГ-коллективы RED CODE и United. Чемпионат, к слову, вряд ли можно назвать важнейшим для участников – на самом старте сезона такой турнир скорее становится.

Более известные United шли фаворитом встречи – команда Ильи ALOHADANCE Коробкина и Ярослава Miposhka Найдёнова в рамках региона выглядит очень перспективной, хотя о местах на главных международных стартах речи пока не идёт. Тем более на пути – не самый статусный соперник (самым известным игроком RED CODE является опытный Владислав Imba4 Хорольцев).

Однако United смогли удивить зрителей, причём дважды: сначала завладели преимуществом и полчаса уверенно лидировали, а затем совершили серию глупых ошибок и быстро проиграли, вылетев с турнира. Сразу же после матча аналитик Александр DkPhobos Кучеря обвинил одного из игроков в намеренном сливе. Что интересно – как раз Imba4.



Чуть позже специалист выпустил видео, в котором разобрал основные моменты игры мидера RED CODE. По мнению Александра, некоторые ошибки были допущены специально. Кучеря отметил, что российский мидер намеренно не вступал в командные сражения и выбирал неверные артефакты, хотя четыре других игрока его коллектива делали всё, чтобы выиграть.



«Это именно руинящее (проигрывающее) действие. Слабый игрок так не сделает, он до этого просто не додумается. А вот сильный игрок, который понимает, что можно чем-то таким заняться...», рассуждает DkPhobos, обсуждая очередное неудачное действие российского мидера. Слабый игрок не может проиграть так умно, уверяет аналитик – а вот профессионал найдёт подобную возможность незаметно проиграть.

Примечательно, что организатор турнира – студия WePlay – выложила это видео на своём канале, но в то же время никаких санкций к RED CODE принимать не стала. Снимать их с турнира, мол, слишком поздно (всё равно уже вылетели), а для более суровых наказаний просто не оказалось доказательств, кроме самого видео с разбором.

Зрители в комментариях также отмечали резкие перемены коэффициентов в букмекерских конторах – выглядело, будто кто-то ставит слишком большие суммы на поражение RED CODE. Но либо БК предпочли остаться в стороне, либо на настоящий момент не убедили WePlay. Либо это и вовсе оказалось случайностью.

Чуть позже сам аналитик поправился. В своем «Твиттере» DkPhobos написал, что не обвинял игрока в договорном матче. Просто считает, что Imba4 специально проиграл матч – а был ли матч договорным, утверждать не может.

Однако ряд других специалистов всё же высказал несогласие с Александром. К примеру, комментатор Алексей Bafik Бафадаров отметил, что говорить такие вещи можно только при наличии доказательств. Экс-игрок и аналитик Артур Goblak Костенко назвал обвинение «наглым и ниочёмным» и заявил, что может объяснить каждое действие Imba4.



По мнению некоторых зрителей, голословное заявление одного из самых известных русскоязычных аналитиков может нанести репутационный удар и игроку, и его тиммейтам. В то же время другая группа болельщиков с Александром согласна – и требует для Владислава Хорольцева наказания. На стороне DkPhobos оказался и про-игрок Егор Ark Жаботинский, отметивший, что более опытные игроки могут утверждать о сливе, зная участников матча.



Правда, пока в неприятной ситуации оказались не Imba4 или его партнёры, а сам обвинивший RED CODE аналитик. По крайней мере, до появления доказательств – но опыт показывает, что чаще всего такие события остаются без продолжения.