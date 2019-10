Выйдет ли новая Call of Duty в России? Политика готова вмешаться в игру

Казалось бы, осень – прекрасное время для того, чтобы выпустить много крутых компьютерных игр. Увы, но в новом месяце геймеров ждёт лишь пара ярких новинок да несколько полу-сюрпризов от разработчиков.

Главным событием октября, безусловно, станет Call of Duty: Modern Warfare. Новая версия легендарного шутера уже успела оскандалиться. Пользователи оказались возмущены некоторыми деталями военного шутера: найти оправдание жестокостям игровой вселенной удалось не всем.

Белый фосфор, дети и другие беззащитные враги стали поводом для возмущения. Разработчики оправдывают это реальностью современной войны, которую попытались передать в полной мере. Возможно, так оно и есть, но смотреть на жестокие кадры хроники и самому нажимать на кнопку мыши, становясь участником таких событий – вещи все же разные.

Вмешались авторы новой Call of Duty и в мировую политику. Ещё в апреле появилась информация о миссии «Fighting as a child», где девочка пытается спастись от русских военных, которые планируют химическую атаку (действие предположительно происходит в Сирии). Позднее игровой журналист Антон Логвинов намекнул на возможную отсылку к крушению Boeing 777 под Донецком (российский БУК без одной ракеты) и другие острые темы, которые касаются внешней политики России.

Разработчики CoD отмечают, что не собирались показывать в негативном свете отдельные страны – в их вселенной все герои войн «серые», со своими недостатками. Однако раскрывать сюжет до релиза игры не спешат. Между тем в последнем трейлере можно увидеть виды Санкт-Петербурга: неужели это одна из локаций сюжета?

Стоит отметить, что вышедшая несколько дней назад онлайн-бета пользователей порадовала. Это хороший современный шутер с прекрасной графикой, экшеном и яркой стрельбой, который порадует большинство поклонников жанра. Главное, чтобы 25 октября игра всё-таки вышла на российский рынок – после вышеперечисленных сообщений кураторы PlayStation 4 убрали Call of Duty из отечественной версии магазина.

А уже сегодня, 1 октября, любителей шутеров ждёт дополнение для Destiny 2. Да, в топ подняться игре так и не удалось, но свою аудиторию разработчики нашли. «Обитель теней» откроет третий год Destiny и призвано освежить игру, одновременно попытавшись привлечь в шутер новых зрителей.

Удастся или нет – узнаем уже сегодня. Разработчики анонсировали прогулки по Луне (это абсолютно новая локаций), новые задания и дополнительное подземелье. Кроме того, игроков ждёт рейд «Сад блаженства» и новые карты, а старые будут переработаны. Судя по слитым в Сеть элементам геймплея, особых сюрпризов ждать не стоит, но поклонникам Destiny обновление придётся по душе.

В эту пятницу, 4 октября, в открытый доступ выйдет и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Да, ещё один шутер. Одиннадцатая игра серии станет сюжетным продолжением Wildlands: действие разворачивается на вымышленном острове в Тихом океане. Вам предстоит расследовать серию беспорядков, связанных с секретными военными технологиями.

Любители компьютерных гонок наверняка ждут возвращения культовой игры GRID. 11 октября новая аркада вновь попытается навязать борьбу лидерам жанра. GRID всегда оставалась довольно крутой игрой, в которой было приятно провести несколько часов, и новая часть, как кажется, готова подарить схожие эмоции. Тем более, что основной конкурент в лице EA выпустит новую Need for Speed лишь в ноябре.

Среди других новинок октября хочется отметить выживалку The Wild Eight, в которой восемь человек пытаются спастись после крушения самолёта (3 октября), ролевую игру The Outer Worlds в жанре научной фантастики (25 октября) и ремейк MediEvil, который должен порадовать геймеров со стажем (также выходит 25 октября).

Не стоит упускать и возможность вновь погрузиться в мир ужасов Resident Evil. В конце месяца сразу две игры серии – под номерами пять и шесть – появятся на Nintendo Switch. Пользователи уже оценили преимущества компактной консоли, которую легко взять с собой куда угодно (по размерам она напоминает смартфон). Возможно, атмосфера хоррора гораздо лучше проявится в полной темноте, когда перед вами лишь маленький экран, а вокруг пугающая неизвестность.