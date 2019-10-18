Российская команда не едет на любимый турнир в США. Тёмная история

Вчера поздно вечером в Сети появилась информация о том, что российская команда Virtus.pro пропустит первый турнир профессионального сезона в Лос-Анджелесе. DOTA Summit считается для «мишек» знаковым и даже счастливым – в 2016-2017 годах коллектив выиграл три сезона подряд и всегда рад путешествию в США.

Тем удивительнее, что анонс организаторов был встречен командой в штыки. Менеджер команды Роман Дворянкин был разочарован непрофессионализмом Beyond The Summit: студия не уведомила команду, а также указала неверную причину (организаторы посчитали, что у Virtus.pro возникли проблемы с визами).

Virtus.pro снялась с первого турнира сезона по Dota 2

А ведь для Virtus.pro турнир The Summit всегда был особенным. В 2016 году, когда только-только собрался золотой состав с RAMZEs и Solo, он стал дебютом для нашей команды. Закрепить успех на онлайн-стартах и квалификациях трофеем было очень важно, и Virtus.pro уверенно выиграли все четыре матча с общей разницей 9-2.



На следующий турнир серии «медведи» приехали уже в статусе безусловного фаворита. И вновь смогли удивить – в каждой игре команда выбирала новых персонажей, поставив рекорд: 81 герой за весь турнир. Сдались ребята только в последней игре финала, повторив четыре из 80 предыдущих пиков. Разумеется, чтобы гарантированно одержать победу.



А вот DOTA Summit 8 успел омрачиться неприятным моментом. Вместо чемпионов из России организаторы приняли решение пригласить европейскую OG и американскую Evil Geniuses – в Virtus.pro подобным исходом были удивлены. Для участия «мишкам» пришлось пройти региональную квалификацию, однако они всё равно победили и там, и в финальной части. В третий раз подряд.

Девятый и десятый сезоны Virtus.pro по разным причинам пропустил, однако теперь показалось, что российская команда готова вернуться. Болельщики уже начали проводить параллели с турниром трёхлетней давности, куда тоже отправилась ещё сырая, неопытная команда без громких побед за плечами.

Игрок Virtus.pro по Dota 2 перешёл в Evil Geniuses

Однако сейчас ситуация немного иная. Состав сформирован не полностью – 17-летний талант Егор epileptick1d Григоренко и второй новичок Виталий Save- Мельник всё ещё находятся на просмотре, да и начали свой путь эти VP не так уверенно. В результате менеджмент решил поберечь команду, чтобы не оказывать на молодых ребят лишнее давление. Тем более что шанс проявить себя будет на ESL One Hamburg.

Через некоторое время из аккаунта DOTA Summit пропала запись о Virtus.pro – хотя вряд ли этим удалось решить все проблемы, которые возникли перед российской командой. Теперь объяснить тезисы из абзаца выше своим фанатам будет сложнее, да и необходимость столь внезапного стейтмента вряд ли порадовала клуб.

Да, сложность оформления виз в США для новичков свою роль тоже сыграла, но явно не стала главной причиной отказа Virtus.pro от DOTA Summit. Об этом же с явным непониманием американских организаторов рассуждал менеджер Роман Дворянкин: «У состава есть потенциал, но нам нужно время, чтобы его реализовать, а лишнее давление сейчас может только навредить».



Вместо турнира, который входит в профессиональный сезон, Virtus.pro через неделю отправятся на коммерческий турнир в Гамбург. Рейтинговых очков там заработать нельзя, зато наверняка получится в спокойной обстановке проверить себя и сделать соответствующие выводы. Это именно то, что сейчас нужно российской команде.