Virtus.pro снялась с первого турнира сезона по Dota 2

Российская команда Virtus.pro не примет участие в первом турнире профессионального сезона. Об этом сообщили организаторы майнор-чемпионата DOTA Summit 11 – они отметили, что у VP возникли проблемы с американскими визами.
Чуть позже ситуацию прояснил менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. Он отметил, что организаторы не уведомили Virtus.pro перед анонсом и указали неверную причину, по которой VP отказалась от участия в турнире. Роман заявил, что дело в другом: лишнее давление может навредить команде и помешает раскрыть потенциал обновлённого состава.
Скорее всего, вместо Virtus.pro на турнире сыграет другой участник СНГ-квалификации – jfshfh178, если ребята успеют получить визы. Турнир DOTA Summit пройдёт в Лос-Анджелесе с 7 по 10 ноября, восемь команд разыграют $300,000 и путёвку на мэйджор в Китай.
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