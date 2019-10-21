Звёзды футбола угрожают FIFA. Из-за того, что их недооценивают

Речь не о деньгах, а об умении играть в футбол. И угрозы, похоже, действуют.

Сейчас редко встретишь футболиста, которого не интересуют личные награды, рейтинги и топы. Любой игрок жаждет развиваться не только в командной игре, но и в индивидуальном плане – и определённым образом реагирует на те или иные достижения.

В последние годы игроки обращают всё больше внимания на свои показатели в компьютерных играх. Собственный рейтинг и показатели дриблинга, передач и ударов для некоторых футболистов – самое интересное в очередной версии FIFA. К сожалению, довольны остаются далеко не все.

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Особенно удивляет игроков низкая скорость компьютерных копий. В прошлых версиях разочароваться в FIFA успели Ромелу Лукаку и Джесси Лингард. Теперь в первых рядах оказался защитник «Лестера» Уэс Морган – его поразило, что разработчики FIFA 20 оценили его скорость всего в 29 (при максимуме 99).

Уэс Морган Фото: MB Media/Getty Images

Возмущение игрока в «Твиттере» поддержал и сам клуб. На одной из следующих тренировок Уэс под прицелами камер пробежал стометровку. Оказалось, что футболист способен преодолеть такую дистанцию за 9,59 секунды – на сотую меньше, чем мировой рекорд его соотечественника Усэйна Болта.



Впрочем, авторы видео даже не пытались скрыть подлог. Часть видео специально ускорено, а на другом отрезке заметно, что цифры на секундомере двигаются уж слишком медленно. Реальная скорость Моргана, видимо, останется загадкой.

Футболист «Боруссии» Джейдон Санчо своим показателям тоже не очень рад. Особенно англичанина разочаровал рейтинг передач – 77, о чём он не преминул сообщить в соцсетях. Авторы игры тут же ответили: «Зачем нужен пас, если твой дриблинг – 90?», на что Санчо ответил, что его передачи вполне можно оценить таким же образом.

Снимать видео и вступать в перепалку с авторами Санчо не стал, зато ответил на футбольном поле. Полузащитник принял участие в разгроме «Байера 04» со счётом 4:0, отыграв весь матч и… отдав две шикарные голевые передачи. Что теперь скажете, Electronic Arts?

Одно поражение разработчики уже признали. Рияд Марез в сезоне 2019/20 успел трижды отличиться сам и отдал семь голевых передач – разработчики просто не могли не включить его в «Команду недели» после серии шикарных матчей в АПЛ и Лиге Чемпионов. Теперь у алжирского вингера есть улучшенная карточка – показателями на обычной Марез был крайне недоволен.

А вот у Ромелу Лукаку с рейтингом в трёх последних играх серии всё в порядке – пользователи даже считают, что показатели футболиста в FIFA 20 могли быть чуть ниже. Хотя три года назад он тоже был удивлён, как 16 мячей за полсезона не улучшили показатели в игре.



Тогда в своём сообщении он в шутку угрожал переходом в PES (главный конкурент FIFA на рынке футбольных игр), если они лучше оценят его качества и повысят рейтинг. С тех пор показатели бельгийца в FIFA больше не занижали. Совпадение?

Вообще футболисты довольно часто требуют от игроделов большего. Например, некоторые игроки «Ливерпуля» оказались разочарованы своими показателями – даже после победы в Лиге Чемпионов некоторые из них выросли не так сильно. Мохамед Салах, например, удивился, что его физическую силу оценили лишь в 74, хотя карточкой в целом остался доволен.

Вышла новая FIFA 20! Что за игру мы получили? Её называют лучшей футбольной игрой. Неужели это так?

Пока западные игроки спорят о высоких рейтингах, у футболистов РПЛ – из числа тех, что есть в игре – заботы чуть другие. Не так давно московский «Спартак» выпустил похожий ролик, в котором футболисты пытались определить своих партнёров по показателям карточек FIFA 20.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Гус Тиль угадал себя почти сразу, но явно оказался разочарован. «Может быть… Ладно. Это я, но я очень расстроюсь», — рассмеялся полузащитник, переворачивая карточку. «Самооценка упала! 75 — это же почти серебряная!» — футболист явно расстроился. Впрочем, мы уже знаем примеры, когда игрокам удавалось пристыдить разработчиков FIFA своей яркой игрой. Получится ли повторить этот трюк у Гуса?