Вышла новая FIFA 20! Что за игру мы получили?

В последние недели мир компьютерного футбола был наполнен обсуждением eFootball PES – симулятора спорта №1 от компании Konami. Японцы проделали большую работу за последние годы, и игра вышла действительно хорошей. Тут и реализм, и (наконец-то) хоть какие-то лицензии, и несколько интересных фишек.



Однако в конце месяца фокус по традиции смещается к более популярному футбольному симулятору. FIFA 20 остаётся лидером рынка, а потому привлекает ещё больше внимания. Так что же показали Electronic Arts на этот раз?

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Пресса оценила новую игру серии весьма высоко. Наши коллеги из VG274 назвали FIFA 20 «лучшей футбольной игрой», многие игровые издания также похвалили разработчиков за проделанную работу. В то же время часть пользователей осталась недовольна как новыми режимами, так и самой адаптацией футбола для компьютерной игры.

Одной из главных фишек новой FIFA стал режим VOLTA – уличный футбол. Играть можно в разных режимах, от 3х3 без вратарей до полноценного мини-футбола. Когда-то давно разработчики из EA уже пробовали воплотить подобное в игре FIFA Street, которая приглянулась многим пользователям. Доработать и перенести идею в режим для основной игры – решение удачное.

Нашлись, впрочем, те, кому VOLTA совсем не понравился. В режиме обнаружились баги и ошибки, а физика порой оставляет желать лучшего. Перейти с обычного футбола 11х11 оказалось труднее, чем кажется. Наверное, так и должно быть – ведь игра совершенно другая.



Тем более что EA Sports действительно постарались передать атмосферу «коробок» и площадок за гаражами. Передачи от стены, невероятные для большого футбола финты и более быструю, динамичную игру дополнили крутым оформлением. Аутентичные площадки в разных городах мира, стильную одежду как раз для андеграунда и неплохой режим карьеры – смотреть на воссозданный дворовой футбол приятно.

Вообще, атмосферу в FIFA создавать умеют: достаточно вспомнить, насколько хорошо авторы игры используют лицензию Лиги чемпионов. На стадионах звучат вполне реалистичные кричалки фанатов и висят яркие баннеры, соблюдены все тонкости матча главного европейского клубного турнира. При этом подобную дотошность, приближающую картинку к реальной, можно встретить и в главных национальных лигах.



В то же время одним из недостатков игры журналисты считают отсутствие нового контента в ряде режимов. Слишком много внимания EA уделили VOLTA, а оттого обновление остальной части игры вышло слишком скудным. Да, есть несколько развлекательных режимов, в которых футболисты после выполнения задач получают временное улучшение скорости, передач или ударов. Но, к примеру, обычная карьера мало чем отличается от карьеры в FIFA 19.

Одна из главных претензий пользователей к авторам заключается в главном элементе FIFA 20 – самой игре в футбол. Как и в прошлых играх серии, модельки не всегда могут порадовать реалистичностью и многообразием действий. Когда ты в 10-й раз забиваешь мяч одним и тем же способом (а до этого положил сотни таких в FIFA 19), это расстраивает.

Кажется, что именно в попытках перенести футбол в компьютерную реальность Electronic Arts ничего нового опять не придумали. За красивой оболочкой скрывается не самый качественный футбол, который помогает игроку в последние минуты матча при счёте 1:2, выглядит немного шаблонным и, что главное, очень похожим на прошлогодний.

Дзюба хуже Газинского, Зобнин лучше всех. Жаль, что не в реальности Российских футболистов видят насквозь. Хотя Кутепов лучше Шапи… это, пожалуй, немножко спорно, да?

Впрочем, с этим согласны не все. Киберфутболист «Локомотива» Роберт Ufenok77 Фахретдинов в комментарии нашим коллегам cybersport.ru отметил, что элемент случайности в FIFA 20 имеет не такое большое значение, как раньше, а работа с искусственным интеллектом создаёт огромную разницу в уровне игроков и пространство для развития.



Пожалуй, стоит свыкнуться с тем, что идеально передать футбол у EA в этом году вновь не получилось. Но FIFA 20 выглядит отличной компьютерной игрой, в которой любители футбола могут прекрасно провести время в ожидании настоящих матчей.