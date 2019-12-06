Ещё плюсик за ван Дейка против Месси. Вирджил – главная звезда сборной мира FIFA

В начале недели стало известно, что лучшим футболистом мира в 2019 году стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Согласны с итогами голосования далеко не все – многим лучшим казался Вирджил ван Дейк, отставший от аргентинца лишь на девять баллов. Нашлись даже те, кто поддержал Криштиану Ронанду.

Через пару дней на свои предпочтения намекнули авторы главного футбольного симулятора FIFA 20. Фактически это всего лишь очередная сборная недели, которая собирается по другим правилам – да и Месси с Роналду уже появлялись в числе лучших совсем недавно. Но то, что из тройки претендентов на «Золотой мяч» лишь голландец попал в список FIFA, выглядит довольно забавно.

Месси вновь обошёл Роналду. Тому не нашлось места в сборной FIFA Удары Левандовски называют лучшими в мире, а Робертсона сравнивают с Теллесом.

Фото: TF-Images/Getty Images

Кроме того, ван Дейк на этот раз оказался бесспорно главной звездой команды недели. Его новая карточка с рейтингом 91, конечно, слабее Месси – но награду того FIFA 20 и вовсе никак не отметили. Всё это даёт повод болельщикам «Ливерпуля» благодарить разработчиков и подтрунивать над фанами аргентинца. А тут ещё в Сети стали появляться скрины, на которых «Золотой мяч» в FIFA 20 получает не Месси, а…

Понятно кто. Странно, но поддерживающие Лионеля Месси на это ведутся. Сеть кишит гневными комментариями – находятся даже те, кто просит отобрать права на использование модели аргентинского форварда или игроков «Барселоны» в целом. Авторы FIFA на обвинения не реагируют, и правильно делают. Любой из аргументов для того, кто хоть немного понимает виртуальный футбол, выглядит просто глупо.



Сторонники ван Дейка сами это понимают – хотя шутка (если это шутка) действительно затянулась. Впрочем, у них есть повод для радости: теперь можно включить в свой виртуальный состав ещё более сильную карточку любимого футболиста. Будут рады и любители ростеров на основе АПЛ – хотя ван Дейк стоит очень дорого.

Ещё любителей собирать состав из игроков Премьер-Лиги должна порадовать улучшенная карточка Деле Алли. Да, на позиции атакующего полузащитника гораздо сильнее выглядят Кевин Де Брёйне или Хуан Мата. Но с Гарри Кейном на острие одноклубники превращаются в убойную связку. А ведь в «Тоттенхэме» ещё достаточно крутых карточек игроков – может получиться суперсостав.



Следует также отметить улучшения для Чиро Иммобиле и Даниэля Карвахаля. При нужном сочетании игроков в команде каждый из них может представлять серьёзную опасность для любого соперника. Их карточки и без того были интересны в отдельных случаях, а теперь стали ещё сильнее. Остается грамотно использовать.