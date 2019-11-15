Месси вновь обошёл Роналду. Тому не нашлось места в сборной FIFA

Новая команда лучших футболистов недели по версии FIFA 20 действительно порадовала – в отличие от прошлого состава, в этот раз в списке оказались несколько мировых звёзд. Помимо того, что многих игроков просто приятно заполучить в свою команду, обновлённые карточки порадовали геймеров улучшенными характеристиками. Особенно на фоне того, что было неделю или две назад.

Да, российских игроков в топ-23 вновь не оказалось – забивший красивый мяч в ворота «Дижона» и ставший лучшим по версии фанатов Александр Головин уже попадал в список несколько недель назад. Как и герой матча с «Крыльями» Зелимхан Бакаев из московского «Спартака». Других звёзд в РПЛ авторы футбольного симулятора не увидели.

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Зато место в команде недели получил форвард «Барселоны» Лионель Месси – не заметить хет-трик в ворота «Сельта Виго» было очень сложно. В последних пяти матчах аргентинский нападающий отличился восемь раз и отдал три голевые передачи, поэтому его очередное отсутствие в списке лучших стало бы главным сюрпризом.

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А вот вечного оппонента Месси – Криштиану Роналду – в сборной вновь не оказалось. В этом сезоне португалец проявляет себя не лучшим образом и успел разочаровать часть фанатов «Ювентуса». Однако ситуация может измениться после выхода Португалии на Евро-2020, если к хет-трику против Литвы форвард прибавит ещё что-то в заключительной игре цикла против Люксембурга.

Впрочем, и болельщики Месси (по крайней мере те, что играют в FIFA) не могут быть довольными в полной мере. Рейтинг обновлённой карточки нападающего вырос всего на один пункт (с 94 до 95), при этом кардинальных отличий в игре старого и нового виртуального Месси не оказалось. Авторы FIFA 20 посчитали, что футболист уже имел достаточно хорошие показатели на старте игры и серьёзно улучшать игрока не стали.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Зато геймеров порадовали крутые карточки левых защитников Эндрю Робертсона и Алекса Теллеса из «Порту» (обе с рейтингом 86). Лучше них на эту позицию подходит разве что Жорди Альба (87). Теперь разница в уровне игры с игроком «Барселоны» сократилась до минимума, а значит, у того появилась достойная альтернатива в FIFA 20.

Многим пришлась по душе и карточка Роберта Левандовски. Несмотря на выступление в немецком чемпионате и польское гражданство (найти ему достойных партнёров сможет не каждый), форвард «Баварии» обладает шикарным ударом и сможет усилить любую команду.

Интересным вариантом для многих игроков станет и «обновлённый» Раджа Найнгголан – особенно довольны будут те, кто собирает бельгийский костяк. А вот вратарь Войцех Щенсны всё еще слабее многих коллег по цеху, уступая не только Облаку и тер Штегену, но и Самиру Хандановичу из той же Серии А.