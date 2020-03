Москва, Питер, Минск или… Киев. Куда бы идеально вписался The International 2021

До 31 марта 2020 года Valve принимает заявки от желающих провести The International 2021 в своем городе. Это великолепный шанс привести главный турнир по Dota 2 в СНГ. И такой шанс предоставляется впервые, ведь до этого Valve решала сама, где ей провести чемпионат. Давайте порассуждаем, в каком городе на территории бывших советских республик было бы идеально организовать турнир такого масштаба.

Москва

Фото: РИА Новости

Москва видится оптимальным вариантом, если говорить только про те города, которые находятся на территории СНГ. Во-первых, в столице России проходит один из самых крупных турниров по Dota 2 — EPICENTER. И Epic Esports Events — компания-организатор, входящая в состав холдинга ESforce, обладает большими ресурсами и опытом проведения турниров самого высокого уровня. Также в этом городе располагается русскоязычная студия RuHub. На базе нее может быть создана студия аналитики The International, а Valve не придется вести все свое оборудование через весь океан.



Но если иностранцы захотят посетить The International в Москве, то им придется проходить через целый ряд нудных формальностей, чтобы получить визу в Россию. Во время Чемпионата Мира 2018 года по футболу иностранным болельщикам разрешили въезд без виз по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме. Было бы неплохо, если бы то же самое сделали и для фанатов Dota 2, в том случае, если The International пройдет в России. Это, конечно, маловероятно, но реально.



С выбором площадки, где провести турнир, проблем вообще никаких. На выбор есть и «ЦСКА Арена», и «ВТБ Арена», и, если что, «Олимпийский». Очень многое зависит от того, как EEE проведёт EPICENTER 2020, который пройдёт в мае. Если с организацией не будет проблем, то шанс появления турнира в Москве мы бы оценили как очень высокий.



Почему Москва:



— большой выбор площадок для проведения турнира;

— в городе проходит мейджор по Dota 2;

— есть киберспортивная студия и сильный организатор;

— столица российского киберспорта.



Шанс проведения The International 2021 в этом городе:



— высокий.

Санкт-Петербург

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но что мы все Москва да Москва, а ведь есть ещё Питер. Северная столица России частенько остаётся в тени, хотя имеет опыт проведения крупных киберспортивных турниров. Так, в октябре 2017 года в спортивном комплексе «Юбилейный» прошёл один из турниров серии EPICENTER.



Но кроме этого турнира, мероприятий хотя бы близкого к нему уровня Питер не видел. И это настораживает. Да, Санкт-Петербург — один из самых красивых и удивительных городов в мире. Но все спонсоры, заинтересованные в киберспорте, находятся в Москве. В Питере есть «Газпром», который мог бы вложиться в киберспорт и сделать Санкт-Петербург второй столицей российского киберспорта, но газовый гигант пока не спешит этого делать.



Тем не менее появления The International в этом городе исключать всё же нельзя. В сентябре 2018 года президент федерации компьютерного спорта Санкт-Петербурга сказал, что в течение двух лет в Питере появится арена для занятия киберспортом на 14 тысяч зрительских мест.



Вокруг арены планировалось построить настоящую киберспортивную деревню, которая помимо площадки для проведения турниров включила бы в себя гостиницы, рестораны, тренировочные базы и центр детского досуга. На каком этапе строительства находятся эти объекты сейчас — неизвестно. Но если у местной федерации такие грандиозные планы, то они просто обязаны побороться за то, чтобы провести The International 2021 в своём городе.



Почему Санкт-Петербург:



— один из самых красивых городов в мире;

— есть много красивых мест, где можно провести турнир;

— должна появиться киберспортивная арена на 14 тысяч мест;

— Питер имеет (хоть и небольшой) опыт проведения крупных турниров.



Шанс проведения The International 2021 в этом городе:



— низкий.

Киев

Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Неплохие шансы на проведение The International 2021 имеет и Киев. Сооснователь киберспортивной студии Maincast Виталий «V1lat» Волочай встречался с советником мэра Киева Максимом Бахматовым. Стороны обсудили возможность проведения турнира в столице Украины.



Подключив городских властей к этой теме, v1lat ясно дал понять — просто так этот турнир украинцы не отдадут. За Киев к тому же говорит мэйджор, проведённый в апреле 2017 года, и, собравший много положительных отзывов. Помимо всего прочего, в Киеве находится несколько киберспортивных студий — тот же Maincast и Starladder. То есть с организацией и освещением турнира проблем точно не будет. Мало того, The International 2021 имеет все шансы стать таким же крутым и красочным, как и The Kiev Major.



Единственное, что настораживает, — в Киеве небольшой выбор закрытых площадок, где можно провести турнир. Киевский мэйджор, напомним, проходил в стареньком Национальном дворце искусств «Украина», который вмещает всего 3780 зрителей. Для такого турнира, как The International, такого количества мест будет недостаточно. Но не будем забывать, что в Киеве еще есть спортивный комплекс «Олимпийский» на 70 тыс. мест. А так как турнир проходит в августе, то открытый стадион, думаем, не станет помехой. В общем, проблема с выбором площадки, если так подумать, не такая уж и большая.



А вот то, что многие российские фанаты Dota 2 не смогут приехать на украинский «Инт», — факт. С 26 ноября по 26 декабря 2018 года на Украине действовало военное положение и был объявлен запрет на посещение страны для российских мужчин. Сейчас этот запрет снят, но украинские пограничники продолжают обращать повышенное внимание на приезжающих из России.



Почему Киев:



— в городе был великолепно проведен мейджор по Dota 2;

— в Киеве базируется несколько организаторов и киберспортивных студий;

— за проведение турнира в Киеве стоит сам v1lat, который обзавёлся поддержкой городских властей.



Шанс проведения The International 2021 в этом городе:



— высокий.

Минск

Фото: Getty Images

Большинство киберспортивных турниров в столице Республики Беларусь проходят в стенах «Минск-Арены». Это современное, комфортабельное и, что самое главное, очень вместительное спортивное сооружение.



В Беларуси есть своя федерация компьютерного спорта, успешно функционирует киберспортивная школа, но своих турниров проводится мало. Чаще всего Беларусь используется в качестве площадки для международных турниров. Всё-таки безвизовый режим — это очень удобно и для организаторов, и, прежде всего, для игроков. Но по инфраструктуре и развитию киберспорта эта страна прилично уступает и Украине, и России.



Мы бы рассматривали Минск как запасной вариант. Если основная цель для Valve привлечь на турнир как можно больше людей, то мы бы выбирали из вариантов Москва или Минск. А если организаторы The International захотят сделать свой турнир запоминающимся и идеальным с точки зрения организации, то Киев — это то, что нужно.



Но вопрос в другом — кто может взять на себя организацию турнира в Минске? Белорусская федерация киберспорта? В это слабо верится. Не думаем, что украинские турнирные операторы рассматривают Минск серьёзно — для них важно порадовать украинских болельщиков и провести чемпионат на своей земле, а Минск — это запасной вариант, где, если что, есть крутая площадка и безвизовый режим.



Почему Минск:



— есть готовая площадка для проведения турнира — «Минск Арена»;

— безвизовый режим: можно свободно находиться в стране в течение 15 суток.



Шанс проведения The International 2021 в этом городе:



— низкий.

Фото: РИА Новости

В этот же список можно было добавить ещё Казань и Сочи, но в первом случае город не имеет большого опыта проведения киберспортивных турниров, и для начала Казани было бы неплохо провести хотя бы один мэйджор или майнор. Вариант с Сочи кажется ещё более нереальным. Да, за этот город говорит мягкий климат и большое количество объектов, где можно было провести киберспортивный турнир, но Сочи и киберспорт, увы, пока понятия несовместимые.