Что нужно для новой Half-Life

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта. Но, как известно, сыграть в неё смогут только обладатели VR-устройств. Из этого материала вы узнаете, какие очки виртуальной реальности нужны для комфортной работы новой Half-Life.

Valve Index

Это одна из самых производительных и дорогих VR-гарнитур на рынке. Вместе с Valve Index вы получаете Half-Life: Alyx. Устройство имеет два ЖК-дисплея с разрешением 1440 х 1600 с частотой обновления 120 Гц с полной обратной совместимостью до 90 Гц и 144 Гц в экспериментальном режиме. В обзоре сотрудника The Verge Ади Робертсона говорится, что качество экранов в Valve Index выше, чем в Rift или Vive, хотя разрешение у них одинаковое.



На странице продукта указано, что Half-Life: Alyx была разработана с использованием аппаратного обеспечения Valve Index. Это не значит, что вы не сможете наслаждаться игрой на других VR-устройствах, но с гарнитурой Valve вы получите максимальную погружённость в мир игры.



А вот цена вас может расстроить. Стоимость «пустой» гарнитуры (без контроллеров и станций) Valve Index начинается с 499 долларов. Контроллеры стоят 279 долларов. Они поставляются в комплекте за 749 долларов. А вот за полный комплект устройства, в который входят две базовые станции и пара контроллеров, придётся отдать уже 999 долларов. Устройство можно заказать в Steam, но, как и другие железки компании, шлем нельзя купить напрямую из России. Только через интернет-магазины, которые накручивают ценник до заоблачных 200 000 рублей.

HTC Vive Pro

Прекрасной альтернативой Valve Index может стать гарнитура HTC Vive Pro. Она имеет лучшее разрешение экрана, чем обычная версия HTC Vive — 1440 х 1600 пикселей на каждый глаз против 1080 х 1200 пикселей, с частотой обновления в 90 Гц. Как и гарнитура от Valve, она использует две базовые станции для определения местоположения в игровом пространстве.

HTC Vive Pro полностью совместима с программным обеспечением SteamVR. И поскольку Vive Pro использует те же базовые станции, что и Index, то контроллеры от Valve должны отлично работать и на этой гарнитуре, если её родные контроллеры покажутся вам неудобными.



Стартовый комплект Vive Pro, который включает в себя две станции SteamVR 1.0 и два контроллера Vive, стоит 899 долларов. Полный комплект из двух станций SteamVR 2.0 (по сравнению с версией 1.0 имеет большую дальность действия, — Прим. ред.) и двух контроллеров обойдётся в 1199 долларов. Полный комплект в России можно купить в «Ситилинке» за 100 000 рублей, стартовый — в DNS за 66 000 рублей. Всё равно дорого? Да, но при этом намного дешевле Valve Index.

HTC Vive Cosmos и Cosmos Elite

Серия HTC Vive Cosmos включает в себя несколько гарнитур, но они мало чем отличаются друг от друга. HTC Vive Cosmos продаётся за 699 долларов и не использует базовые станции. Вместо этого в Cosmos встроено несколько камер для отслеживания. У гарнитуры даже есть камера, направленная на нижний край передней лицевой панели. Однако встроенная система отслеживания иногда даёт сбой. Если вы играете в помещении, которое хорошо освещается, то вы никаких проблем не заметите. Но стоит только выключить свет, как гарнитура начинает работать уже не так плавно и быстро, как при дневном свете. Кроме того, камерам требуется немного больше времени, чтобы переместить ваши контроллеры в виртуальном пространстве.



Ещё одна проблема заключается в дизайне линз. Во время высококонтрастных сцен хорошо заметен эффект размазывания света, когда яркие цвета на тёмном фоне начинают испускать лучи по краям. Ещё HTC Vive Cosmos делает визуальные эффекты немного размытыми.



Cosmos Elite за 899 долларов, по сути, та же самая гарнитура, что и Cosmos, но с другой лицевой панелью, которая поддерживает базовые станции SteamVR 1.0. Обе эти гарнитуры обеспечивают 1440 x 1700 пикселей для каждого глаза при частоте обновления в 90 Гц.



Устройство HTC Vive Cosmos продаётся в «Ситилинке» за 65 000 рублей. Cosmos Elite появилась сравнительно недавно и в России её не купить. Только через интернет-магазины за 90 000 рублей, на официальном сайте и Amazon за 899 долларов. Cosmos Elite поставляется вместе Half-Life: Alyx.

Oculus Quest

Как Index и Vive Pro, Quest выдаёт разрешение 1440 x 1600 для каждого глаза, хотя частота обновления дисплеев составляет не 90, а 72 Гц. Шлем имеет четыре камеры отслеживания движений Oculus Insight и встроенные динамики. Неплохо, учитывая, что гарнитура стоит всего 399 долларов и поставляется с набором контроллеров Oculus Touch. При этом устройство работает без привязки к ПК. Это и преимущество, и недостаток. Чтобы поиграть в игры, которые требуют привязки к ПК, нужно будет немного «пошаманить», подключив устройство через кабель USB-C.



Oculus Quest поставляется в двух версиях: одна с 64 ГБ встроенной памяти за 399 долларов, а другая со 128 ГБ памяти за 499 долларов. Шлем в России можно купить через интернет-магазины примерно за 60 000 рублей, если ещё найдёте где. По информации The Verge, устройство раскупают очень быстро. В настоящее время шлем распродан везде, даже в магазине Oculus. Он появлялся в продаже на прошлой неделе, но его вновь нет в наличии. И это неудивительно, ведь за сравнительно небольшие деньги игроки получают действительно годный шлем.

Oculus Rift S

Rift S является преемником оригинального Rift, но не ждите от гарнитуры каких-то свершений. Это всё та же Oculus Rift с обязательной привязкой к ПК. Зато по сравнению с Oculus Quest вам не потребуется покупать кабель USB-C для подключения гарнитуры к ПК. Кроме того, для Rift S, в отличие от оригинального Rift, не нужны базовые станции.

По сравнению с Valve Index, Oculus Quest и Vive Pro экраны Rift S имеют меньшее разрешение — 1280 х 1440 пикселей на каждый глаз. Зато их частота обновления — 80 Гц против 72 Гц в Oculus Quest. Хотя в оригинальном Rift было 90. В России этот шлем можно найти за 65 000 рублей.

Samsung HMD Odyssey Plus

Пожалуй, это лучшее VR-устройство, работающее на платформе гибридной реальности Windows. Это когда дёшево, но не сердито. Samsung HMD Odyssey может похвастаться разрешением 1440 x 1600 на каждый глаз. Устройство подключается к вашему ПК через USB и HDMI, и имеет встроенные камеры, которые отслеживают движение и контроллеры.

Когда было объявлено, что Half-Life: Alyx будет поддерживать гарнитуры гибридной реальности Windows, то Odyssey быстро смели с прилавков. Сейчас этот шлем можно купить на сайте Microsoft и через Amazon всего за 255 долларов. В России Odyssey можно урвать за 37 000 рублей.



Но мы бы рассмотрели и альтернативные варианты. Если Odyssey Plus достать не получится, то присмотритесь к Lenovo Explorer за 39 000 рублей и HP WMR Headset за 36 000 рублей.

Список поддерживаемых Half-Life: Alyx устройств:

HTC

Vive (original)

Vive Pro

Vive Pro Eye

Vive Cosmos Play

Vive Cosmos

Vive Cosmos Elite

Vive Cosmos XR

Vive Focus Plus (requires Viveport Streaming and VR Ready PC)

Oculus

Oculus Rift (original AKA CV1)

Oculus Rift S

Oculus Quest (requires Oculus Link compatible cable tethered to VR Ready PC)



Windows Mixed Reality

Acer WMR headset (AH101)

Acer OJO 500

Asus WMR headset (HC102)

Dell Visor (VRP100)

HP WMR headset (VR1000)

HP Reverb

HP Reverb Pro Edition

Lenovo Explorer (G0A20001WW)

Samsung Odyssey

Samsung Odyssey+

Pimax

Pimax 5K

Pimax 5K Plus

Pimax 5K Super

Pimax 5K XR

Pimax Vision 8K Plus

Pimax Vision 8K X

Pimax Artisan

Минимальные требования к системе для запуска Half-Life: Alyx:



Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB

Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580 (6 GB видеопамяти минимум)