Как это здесь оказалось? Самые внезапные пасхалки в играх

Уже неделю в магазинах полным ходом идёт продажа праздничных пасхальных интересностей: ароматные куличи с цветастой посыпкой, наклейки для покрашенных яиц. В игровом мире словосочетание «пасхальное яйцо» имеет иное значение и коротко и ласково зовётся «пасхалкой». Мы решили вспомнить несколько таких интересных моментов, которые могут вас удивить.

God of War (2018) — Перчатка Таноса

Во время прохождения дополнительного квеста «Семейное дело» от гнома Сидри можно найти Разбитую перчатку веков. Никаких камней в ней нет, но их роль выполняют чары, которые дают схожие возможности. Хотя искать их придётся долго.

Источник видео: YouTube-канал PS5Trophies

Чтобы не делать Кратоса слишком неуязвимым, вместо шести камней можно вставить лишь три — и то после улучшений. Зато после этого перчатка станет полноценным оружием, которое удачно впишется в мир игры.

Marvel’s Spider-Man — Нико Беллик

Игра пестрит отсылками на всевозможные мелочи для фанатов комиксов Marvel. Тем невероятнее найти в Манхэттене главного героя GTA 4 Нико Беллика. Примерно в середине игры, во время одного из побочных заданий, нужно найти людей, которые шантажируют парня одной девушки.

Источник видео: YouTube-канал VGS

Летаете, фотографируя подозреваемых, пока не наткнётесь на окна квартиры с двумя людьми в спортивной одежде. Из диалога, в котором явно слышен русский акцент, следует, что они собираются ограбить казино. Имя Романа можно услышать из разговора, а если включить субтитры, то будет видно и имя говорящего — Нико.

Ведьмак 2 — Неудачный «прыжок веры»

Поляки из CD Projekt RED умеют повеселить игроков. Во второй части «Ведьмака» они ответили на вопрос: «Что будет, если ассассин промахнется мимо стога?».



В самом начале игры во время штурма замка с королём Фольтестом Геральту приказывают спуститься вниз по лестнице и использовать баллисту. В переулке, где она находится, лежат небольшие горки сена, на которое и приземлился несчастный ассасин.

Источник видео: YouTube-канал georgprogamer95

Нахождение трупа даёт специальное умение, увеличивающее наносимые врагам повреждения на 25% при атаке со спины.

В этой же части есть отсылка, внезапно, к сериалу «Побег»: стоит лишь послушать разговор заключённых в темнице замка Ла Валетт. А Блажкович из серии Wolfenstein упоминается при проигрыше в кости Скалену Бурдону.

Just Cause 2 — Остров из «Остаться в живых»

Сериал начинался катастрофой: таинственным образом самолёт терпит крушение. Выжившие люди оказываются на острове, с которого невозможно выбраться, а помощи ждать не от куда. Само место хранит много секретов и опасностей.



Этот «очаровательный» остров целиком перенесли в Just Cause 2. Наткнуться на него можно так же, как в сериале. Правда, самолёт всё же придется угнать. Остров находится в левом верхнем углу карты. Пролетая над ним, внезапно испортится погода, начнётся буря, которая уничтожит любое транспортное средство, на котором Рико решит добраться до места.

Источник видео: YouTube-канал bercut 24RUS

На берегу лежат обломки рухнувшего самолёта, а чуть дальше, ближе к воде, вы увидите таинственную надпись: «Ищи». В глубинах острова вы наткнётесь на жуткий дым и таинственный бункер под землёй. Попасть внутрь него нельзя, но, может, оно и к лучшему.

Dying Light — Уровень из Super Mario

Примерно в середине сюжетной линии вы получите доступ к «Сектору Ноль» (Sector Zero) в Старом городе. В левом нижнем углу карты на крыше одного из зданий вы увидите дымоход зелёного цвета. Он перенесёт вас в 3D уровень от первого лица из мира Марио. В зомби-экшене такое встретишь нечасто!

Источник видео: YouTube-канал Maka91Productions

Если вы сможете пройти этот уровень, то получите в мастерство выживания 3250 опыта. А если подпрыгнуть и ударить розовый куб, то наткнётесь на чертёж устройства, которое позволит летать.

Kingdom Come Deliverance — Дорожный конус

Отсылок на знаменитое фэнтези стоило ожидать с самого начала: в игре есть Плотва и Кельпи — лошади Геральта и Цири, а в магазинах можно купить Иглу, меч Арьи Старк из Игры престолов. Но как попал дорожный конус из XXI века в средневековую Богемию?

Найти конус можно справа от Враника, на заброшенной деревянной вышке. Правда, с земли на неё залезть не получится, для этого нужно напиться до обморока. Очнувшись, Генри обнаружит себя внутри вышки, сундук и конус.



Есть версия, что конус лежит там со времён альфа-тестирования, но более интересен вариант с отсылкой на научно-фантастический сериал «Красный карлик» (1988-1999). Главный герой Дэйв Листер просыпается на космическом корабле с жутким похмельем и видит дорожный конус, как и игрок в Kingdom Come.

Red Dead Redemption 2 — Несчастный робот

Для разблокировки линии нужно пройти миссию четвёртой главы The Joys of Civilization. Завершив её, отправляйтесь в город Сен-Дени в восточной части карты. На берегу небольшого местного озера произойдёт знакомство с изобретателем Марко Драгичем. На этом месте пройдёт первая часть квеста, после которой учёный пригласит вас в свою лабораторию.



В северо-восточной части карты появится отметка, доехав до которой вы наткнётесь на здание с окнами, из которых бьёт яркий свет. Марко попросит установить штыри-громоотводы и включить рубильники на вышке. После этого Марко продемонстрирует своего робота, но тот сможет лишь сделать несколько шагов и рухнет на пол. Артур оставит учёного наедине со своим творением.

Источник видео: YouTube-канал Shirrako.

Позже, прогуливаясь по горе у реки Спайдер Горч, Артур услышит сдавленное хрипение, отдалённо напоминающее плач. Выйдя на источник звука, он увидит того самого робота.



Вернувшись к Драгичу в лабораторию, обнаружится уже мёртвый учёный. В дневнике Артур запишет, что Автоматон (именно так учёный звал своего робота) был украден, но кем?