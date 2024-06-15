Амандла Стенберг — на новом постере сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

Компания Disney опубликовала новый постер сериала «Звёздные войны: Аколит» — на нём изображена одна из исполнительниц главной роли Амандла Стенберг. Четвёртый эпизод шоу выйдет в России ночью 19 июня.

«Аколит» — новый сериальный проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня — в этот день вышло сразу две серии. Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Постер