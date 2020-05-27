Не пансионат для пенсионеров. Феномен КБУ в Dota 2

Для обычного человека, не увлекающегося киберспортом, аббревиатура КБУ скорее всего ни о чём не скажет. Но почти каждый фанат Dota 2 хоть раз да слышал о существовании этого коллектива. Когда-то КБУ была просто стаком, состоящим из игроков, уже давно завершивших выступление на про-сцене. Но сейчас КБУ — это не просто микс, а полноценная организация с тренером, менеджером и титульным спонсором в виде известного пивного бренда.

1 апреля организация представила комплект формы, обновлённый логотип и состав. КБУ не ставит цели победить во что бы то ни стало – игроки просто получают удовольствие от игры и подзаряжают фанатов положительными эмоциями. «Чемпионат» пообщался с основателем КБУ Андреем Dread Голубевым, который объяснил, какой философии придерживается его коллектив.

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– Как объяснить людям, далёким от киберспорта, что такое КБУ?

– КБУ – это качество, безопасность и уверенность в первую очередь.



– Почему именно КБУ, почему именно эти три буквы?

— Потому что КБУ – это качество, безопасность и уверенность. То, чего нам так не хватает. Шутка, всё это у нас есть.



– Ваш новый логотип напоминает скунса. Вы говорили на пресс-конференции, что это не скунс. Но ведь напоминает его и всё! Почему решили остановиться именно на этом логотипе?

– Это медоед. Наверное, и в реальной жизни в дикой природе медоеду могут другие животные заявить, что он напоминает скунса. Но это не так. Медоед – это личность. Это животное, которому просто на всех насрать. Поэтому мы восхищаемся этим товарищем и, конечно же, не могли его не использовать в качестве талисмана. А его схожесть со скунсом, что же тут сделаешь?

– Чем ваша организация отличается от тысячи других подобных организаций?

– Нам нет подобных, потому что наша команда старается в играх кайфовать, а другие пытаются победить, пройти на The International, заработать миллионы долларов. Мы просто играем на лайте.



– Мэддисон вас как-то назвал пансионатом пенсионеров. Вас эти слова не обидели?

– Честно говоря, меня эти слова немного обидели. Но то, что нас не убивает, делает сильнее. Обижать можно сколько угодно, мы только станем лучше. Что тут поделаешь, придётся терпеть.

– Когда вы осознали, что нужно двигаться дальше, в сторону полноценной организации?

– Когда начали получать удовольствие от процесса. Мы его получаем, когда видим, что игры КБУ ждут, когда болельщик ликуют – когда слышим, что один крикнет: «Ка!», а миллионы ответят: «Бэ-У!» Это то, что было в наших сердцах в момент создания всего.



– Какие игроки и составы сейчас есть в КБУ? И какие ещё направления планируете развивать?

– У нас есть состав по Fortnite, состав по Overwatch, состав по Mount & Blade II: Bannerlord, состав по Heroes III, состав по Escape from Tarkov и… во что еще там Кекс играет.



– С какими сложностями вы столкнулись при создании организации? И что можете сказать тем ребятам, которые планируют создать свой клуб, но не знают с чего начать?

– Мы, честно, не столкнулись ни с какими сложностями. Ведь КБУ – это то, что делается на лайте, и если были бы какие-то сложности, мы бы перестали что-либо делать. Мы такие люди.



А ребятам советую просто не лезть на самом деле в это озеро пираний. Это вам не нужно, забейте – очень высокая конкуренция, вы просто, скорее всего, не сможете. А если получится что-то сделать, то тогда давайте партнёрствовать.

– Любая организация держится на спонсорах. Вы долго искали спонсора, который бы удовлетворил ваши потребности? Вам поступали предложения, или вы сами предлагали услуги?

– КБУ – это не совсем про спонсоров. Команда держалась и когда их не было. Но сейчас она укрепилась настолько, что даже сложно выразить это словами, это китайская стена киберспорта.

Честно говоря, мы даже не тешили себя надеждами, что у нас получится найти спонсора под такую деятельность. Всё-таки спонсоры хотят, чтобы их команды просто разрывали всех, рвали и метали. А мы – нет, мы же как медоед, он не про это немного. То, что мы нашли BUD Light Non Alcoholic, – просто звёзды сошлись. Как если бы мы пришли на передачу «Жди меня», а нам говорят: «Вот же он!» У бренда такой же посыл, как и у нас: всегда будь на лайте, не относись к жизни и к себе слишком серьёзно. Он про то же, что и мы: про юмор и киберспорт. К тому же мы идеально совпали во времени – анонс о нашем партнёрстве и запуск бренда BUD Light NA на российском рынке.



– Как попасть в КБУ?

– В КБУ могут быть многие, попасть может кто угодно. В КБУ, возможно, уже сейчас миллиарды людей, потому что КБУ – это в первую очередь не приглашение, не какая-то зарплата, не участие в команде или присутствие на играх. Это – стиль жизни, образ мышления. Многие люди, не зная про КБУ, находятся в нём. Они внутри этого вайба, это сложно объяснить, нужно лишь открыть сердце.

– Ваша первоапрельская конференция вышла очень смешной. Вы много шутили, прикалывались и подкалывали друг друга. С какой целью она была проведена? Чтобы просто засветить спонсора и представить обновлённый мерч?

– Разумеется, нет. Мы провели пресс-конференцию, чтобы показать, что всё серьёзно, что КБУ переходит на новый уровень, что у нас в принципе могут быть пресс-конференции, а также возможны другие какие-то мероприятия. Чтобы заявить о себе, шагнуть немного вперёд. Нынче команды, что они делают: просто собираются, распадаются, дизбандятся, меняют игроков. Мы устали от этого и показываем своим примером, что нужно делать всё официально и правильно.



– Многие фанаты киберспорта вас воспринимают несерьёзно. Что вы можете сказать таким людям? И какие цели вы перед собой ставите?

– КБУ – это несерьёзный проект. Может быть, мы выиграем турниры, может, мы выиграем The International, но у нас нет такой цели, поэтому и воспринимать я рекомендую нас на лайте.



Основной состав КБУ:



· Андрей Dread Голубев

· Ярослав NS Кузнецов

· Сергей BarabaNN Посвященный

· Дмитрий UnderShock Большаков

· Дулат goddam Сейдимомын

· Александр XBOCT Дашкевич (тренер).