Дополненные и улучшенные. 5 крутых игровых ремейков

Видеоигры, как медиум, сильнее всего подвержены старению. Красивейшая некогда графика быстро становится максимум средней, а регулярный выпуск новых устройств не позволяет так просто сыграть в нечто двадцатилетней давности. Поэтому в игровой индустрии давно стала стандартом практика переиздания старых игр на новых консолях. Но в этот раз нас интересуют случаи полноценных ремейков, когда видеоигры воссоздают с нуля и пытаются сделать лучше первоисточника. Мы отобрали пять примеров достойных ремейков, которые чтят наследие оригинала и продвигают его вперёд.

Shadow of the Colossus

Оригинальная Shadow of the Colossus вышла на PlayStation 2 и уже тогда поразила всех. Минималистичный геймплей заключался в сражениях обычного человека и жутких колоссов, у которых на первый взгляд совсем не было уязвимых мест. В поиске слабостей врагов и заключалась особая интрига. Параллельно разворачивался сюжет о жертвах, на которые готов пойти человек ради близких. В результате Shadow of the Colossus получилась почти притчей и полюбилась многим игрокам.



Студия Bluepoint Games сохранила дух оригинала в ремейке для PlayStation 4, а вот графику улучшила, уж простите за каламбур, колоссально. Красочные скриншоты в фоторежиме вы будете делать регулярно, да и просто рассекать на верной лошади Агро по одиноким просторам очень воодушевляюще. Благодаря ремейку все владельцы PS4 смогут приобщиться к действительно великой игре, которая теперь ещё и выглядит потрясающе.

Resident Evil 2 Remake

Серия Resident Evil во многом повлияла на жанр игровых хорроров и произведений о зомби в принципе. Capcom создала в меру напряжённый и динамичный триллер, который даже со всеми своими глупостями и условностями жанра получился великолепным. Но то, что было прекрасным в 1998-м, представляет лишь историческую ценность для современности. Потому в 2019-м Capcom выпустила ремейк, который во всём превзошёл оригинал.

Пускай деление на перекрёстные сценарии исчезло, приключения Леона и Клэр стали лишь более захватывающими. Сценарий доработали, избавившись от многих странных моментов, игровой процесс разнообразили, но при этом фирменный накал страстей серии никуда не делся. Resident Evil 2 Remake – образцовый ремейк, на который теперь стоит ориентироваться всем.

Tomb Raider: Anniversary

Первая часть серии игр об отважной Ларе Крофт показала, как нужно правильно делать трёхмерные приключения. Таинственные гробницы, ловушки, мистика и несметные сокровища – в игре было всё, чтобы удержать игроков у экранов. Но вот графикой первых частей уже никого не удивишь. Оригинальная Tomb Raider сегодня выглядит невнятным нагромождением кубов.



Вышедший в 2007 году ремейк Tomb Raider: Anniversary исправил положение дел. Он почти дословно следует сценарию оригинальной игры, только по части геймплея улучшает её во всем. В Anniversary больше головоломок, паркура, необычных ситуаций – в общем, всего, за что полюбились игрокам приключения Лары Крофт. К тому же игра получилась на удивление расслабляющей и медитативной. Вы только послушайте тему особняка Крофт, чтобы всё понять.

Final Fantasy VII Remake

Оригинальная Final Fantasy VII не просто сформировала жанр JRPG на годы вперёд, но и оставила свой значительный след в поп-культуре. Отсылки на неё встречаются регулярно, а почти все современные японские ролевые игры в какой-то мере используют её наработки. Final Fantasy VII стала началом целой подфраншизы, а её ремейк начали обсуждать ещё в середине нулевых.



Впрочем, Final Fantasy VII Remake задержалась аж до 2020 года, зато ожидания окупились сполна. Ремейк поражает своими красотами, стал быстрее и агрессивнее благодаря смене боевой системы с полупошаговой на real-time, а сценарий вновь вернёт вас в детство. Тем удивительнее, что игра охватывает лишь самый первый город из оригинала, но всё равно ощущается самостоятельной. И это даже не совсем ремейк, но никаких спойлеров!

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Именно с серии Crash Bandicoot началось восхождение студии Naughty Dog к вершинам игровой индустрии. В 1996-м, когда вышла первая часть Crash Bandicoot, никто и подумать не мог, что в будущем её разработчики подарят нам The Last of Us и Uncharted. Ведь трилогия о похождениях Крэша была вовсе не про пафос или драму. Это был достаточно сложный платформер с высоким разнообразием уровней. Идеальная игра для конца предыдущего тысячелетия.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy включает в себя все три части серии. Игровой процесс в них остался прежним, так что будьте готовы регулярно умирать. А вот графику воссоздали с нуля, так что теперь Крэш выглядит будто герой мультфильмов Pixar.