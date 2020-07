Вместо ремейка первой Mafia — Horizon: Zero Dawn. Во что будем играть в августе 2020 года

После переноса ремейка Mafia с 28 августа на 25 сентября главной игрой месяца стал бывший эксклюзив PS4 — Horizon: Zero Dawn, в который можно будет сыграть на ПК уже в начале месяца.



Август можно считать месяцем затишья — он не сможет похвастаться высококлассными эксклюзивами или громкими играми типа The Last of Us II или «Призрака Цусимы». Но на несколько добротных релизов, которые могут увлечь вас до начала осени, можно рассчитывать.

Horizon: Zero Dawn (дата выхода: 7 августа)

Платформы: PC



Стоимость игры в Steam: 2 800 рублей

Релиз одного из самых успешных консольных эксклюзивов на ПК — смелый и одновременно удивительный шаг. Ещё в марте глава PlayStation Worldwide Studios Гермен Хюлст сказал, что главная цель Sony заключается в том, чтобы познакомить с PlayStation как можно больше людей, а заодно показать им, что они пропустили. И без того красивая игра будет содержать несколько графических улучшений и выйдет одновременно с дополнением The Frozen Wilds.

EA Sports UFC 4 (дата выхода: 14 августа)

Платформы: PS4 и Xbox One

Стоимость игры в PS Store: 4 899 рублей

Стоимость игры в Microsoft Store: $ 59,99

Любителям шумных компаний и фанатам ММА стоит непременно обратить внимание на UFC 4. В новой части главного симулятора смешанных единоборств будут переработаны тейкдауны и система болевых приёмов, появится гибкость управления в клинче и при совершении сокрушительных ударов. А если вы любите сражаться в онлайн-режимах, то в четвёртой части UFC появятся блиц-поединки — быстрые сетевые бои с постоянными изменениями в наборах правил.

Microsoft Flight Simulator (дата выхода: 18 августа)

Платформы: PC и Xbox One (дата выхода не объявлена)



Стоимость игры в Steam: 4 356 рублей



Стоимость игры в Microsoft Store: $ 59,99

Одна из старейших и наиболее успешных серий авиасимуляторов вернулась. Поклонникам серии пришлось ждать новой части аж восемь лет. Microsoft Flight Simulator обещает удивить игроков фотореалистичной графикой и количеством контента — в игре будет представлено более двух миллионов населённых пунктов и 40 тысяч реальных аэропортов. Не меньше внимания будет уделено окружению — дороги будут заполнены транспортными средствами, а улицы города — жителями, деревья будут иметь отдельные листья, а вода будет течь по направлению ветра. Больше об игре вы можете прочитать в нашем материале.

Безумные штормы и полёты в VR-шлеме. Всё об авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator «Самая волшебная вещь, которую я когда-либо видел на экране компьютера»

Wasteland 3 (дата выхода: 28 августа)

Платформы: PC, PS4 и Xbox One



Стоимость игры в Steam: 1 999 рублей



Стоимость игры в PS Store: 3 499 рублей



Стоимость игры в Microsoft Store: $ 54,99

Олды, вы тут? В конце августа появится третья часть Wasteland — тактической RPG в постапокалиптическом сеттинге, прародительницы Fallout. Вышедшая в 2014-м вторая часть оставила после себя противоречивые ощущения. В игре присутствовала неплохая боевая система и разнообразные миссии, но выглядела она устаревшей и забагованной. Третья часть обещает исправить недоработки второй и вдохнуть в игроков ностальгию по прошлым временам.



Вам предстоит отправиться в постапокалиптический Колорадо и взять под своё крыло прибывших рейнджеров. Для выживания в пустоши необходимо будет обустраивать лагерь, модернизировать транспорт и обучать новобранцев для сражения с местными. Готовьтесь столкнуться с непростыми тактическими сражениями и сложным сюжетом, где каждое ваше действие будет иметь последствия. Если игра вам покажется непроходимой, то вы сможете обратиться за помощью к друзьям. В Wasteland 3 добавили кооперативный режим и сделали несколько концовок.

Project CARS 3 (дата выхода: 28 августа)

Платформы: PC, PS4 и Xbox One

Одновременно с Wasteland 3 выйдет третья часть Project CARS, которую уже окрестили духовным преемником Need for Speed: SHIFT. Гоночный симулятор от Slightly Mad Studios появляется в удачное время: F1 2020 уже вышла, а до релиза DIRT 5 и Gran Turismo 7 ещё несколько месяцев.



Игра обещает обновлённый режим карьеры с 10 классами автомобилей, обширный автопарк, состоящий из 200 гоночных и дорожных автомобилей, и более 140 разных треков. На компьютерах можно будет присоединить VR (виртуальный шлем) и играть в сверхвысоком разрешении 12K.



Другие интересные релизы в августе:

Fast & Furious: Crossroads (дата выхода: 7 августа на PC, Xbox One и PS4)

A Total War Saga: Troy (дата выхода: 13 августа на PC)

Rogue Legacy 2 (дата выхода: 18 августа на PC)

Madden NFL 21 (дата выхода: 25 августа на PC, Xbox One и PS4)

Surgeon Simulator 2 (дата выхода: 27 августа на PC)

Tell Me Why (дата выхода: 27 августа на PC и Xbox One)