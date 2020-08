Вы захотите в них вернуться: 10 уютных игр с открытым миром

Игры подарили людям множество интересных миров. В каждом из них свои законы и правила. Однако они совершенно не напрягают, а лишь способствуют погружению. Часто оно бывает настолько сильным, что даже после полного прохождения удалять игру не хочется. К ней возвращаешься и раз за разом изучаешь мелочи и вспоминаешь, сколько приятных эмоций подарило тебе прохождение. В этой подборке мы вспомнили десятку уютных игр с открытым миром, в которые вы точно захотите вернуться.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Серия The Elder Scrolls всегда привлекала свободой выбора и большими возможностями. Ваш герой может быть вором или магом, может учиться стрелять из лука, а позже охотиться на огромных драконов. Ещё больше интересных деталей хранят в себе бесконечные квесты и неизученные заснеженные горы и деревни. Пока вы не будете точно уверены в том, что обошли и выполнили всё, то постоянно будете возвращаться к игре вновь.

Grand Theft Auto: San Andreas

Платформы: PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Android, iOS

В 2004 году именно эта часть открыла для многих будущих фанатов серию GTA. Проверку временем приключения Си Джея успешно прошли и возвращаться к знакомым героям в выдуманный штат Сан-Андреас приятно и спустя 16 лет. Как минимум, потому что сам город выглядит не просто декорацией, в нём всегда можно найти, чем заняться даже без онлайна.

Трилогия Mass Effect

Платформы: PC, PS3, Xbox 360

Начиная с первой части, мы с капитаном Шепардом собираем разношёрстную команду по всему Млечному Пути. Герои, зашедшие на борт нашего корабля, призваны помочь нам в спасении Земли от очередной космической угрозы. В дальнейшем мы выстраиваем с ними крепкую связь и привязываемся к каждому члену команды, как к близким друзьям. С ними не хочется прощаться, их тяжело терять и к ним всегда приятно возвратиться вновь.

Fallout: New Vegas

Платформы: PC, PS3, Xbox 360

Лас-Вегас после ядерной войны назвать уютным сложно. Но постепенно вы продвигаетесь в изучении города и близлежащих окрестностей, выполняете встречные задания и чужой, серый, разгромленный мир становится для вас как будто родным. Вы готовы погружаться в него с головой, чтобы узнавать мелкие детали о пустоши и её обитателях.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Платформы: Nintendo DS, WiiU, Nintendo Switch

Игры серии The Legend of Zelda таят в себе множество головоломок, препятствий и сказочных существ. В этой части главный герой Линк просыпается от векового сна и узнает, что на родное королевство Хайрул напал монстр Ганон. Принцесса Зельда сдерживает врага, но её силы постепенно заканчиваются. Визуально мир The Legend of Zelda: Breath of the Wild наполнен приятными для глаз цветами. Поэтому тёплые пейзажи и локации игры хочется сравнивать с произведениями известного японского режиссёра Хаяо Миядзаки.

Серия Assassin's Creed

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Серия даёт шанс побывать в том историческом месте и времени, где сейчас оказаться невозможно. В каждой части игры удастся найти нечто своё, поэтому возвращаться к неисследованной эпохе захочется постоянно.



Assassin’s Creed завязана на мелочах: в кафе революционной Франции из Unity можно спокойно выпить кофе и посмотреть небольшие театральные постановки, а Origins даёт возможность погулять по затерянным гробницам Древнего Египта. Классно, когда перед глазами оживает любимая по книгам и фильмам историческая эпоха.

L.A. Noire

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Редкую игру про детективов захочется назвать уютной, поэтому в этом плане творение Rockstar выделяется. По открытому для расследований миру главный герой Коул Фелпс ездит на сверкающих автомобилях. Будучи детективом он общается со многими людьми, но история каждого из них запоминается. Погружаясь в Лос-Анджелес 50-х годов, будто наяву начинает представляться едкий запах сигаретного дыма, а атмосферная музыка надолго заседает в памяти.

Horizon: Zero Dawn

Платформы: PS4, PC

Игра удивила необычным миром постапокалипсиса. Здесь нет толп заражённых зомби и мутантов. Люди в небольших поселениях живут спокойно в относительном согласии друг с другом. Но то, что осталось после нашего времени, вас сильно удивит. Шагая по густой траве, вы будете натыкаться на заброшенные городские высотки и роботизированных животных. Они совершенно не раздражают, из-за чего в большой и яркий мир Horizon приятно возвращаться всегда.

The Witcher 3: Wild Hunt

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Поляки из CD Project RED успешно воссоздали фэнтезийный мир, придуманный Анджеем Сапковским. Здесь можно наткнуться на разбойников с совестью, на добрых старичков с секретами и на множество вещей, которые вызовут легкую улыбку или поставят перед тяжёлым выбором. Интересные мелочи подмечаешь даже спустя пять лет с выхода игры. А после долгих путешествий вы можете отдохнуть в солнечном Туссенте среди личных виноградников.

Kingdom Come: Deliverance

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Богемия, показанная чешскими разработчиками, кажется родной и давно знакомой с первых минут. Впоследствии тёплая привязанность лишь усиливается, когда в роли несмышлёного сына кузнеца Генри мы скачем по деревенским лугам и лесам с кучей протоптанных тропинок. Окружение покажется живым, а жители деревни удивят поведением и просьбами. Их задания пропускать не захочется – каждое таит в себе живую историю, которой легко проникнуться.