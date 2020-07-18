Топ-10 лучших игр с открытым миром

Открытый мир является важной частью игрового процесса. Он способен как прибавить, так и отнять игре баллов в глазах игроков. В этой статье мы перечислили десять лучших игр с открытым миром, которым большие пространства добавляют дополнительного очарования.

Топ-10 самых больших открытых миров в видеоиграх Некоторые игровые миры больше реальных мегаполисов.

Трилогия Mass Effect

На протяжении многих лет человечество притягивала неизвестность космических просторов. По сюжетам игры в XXII веке человечество полноценно освоило полёты в космос и даже вступило в контакт с инопланетными цивилизациями.



Трилогия даёт изучить не только планеты Солнечной системы, где находится родная Земля, но и весь Млечный путь. Последняя часть серии Mass Effect: Andromeda переселила героев в другую галактику и даже показала красивые просторы, но, к сожалению, заняться на них было нечем.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Для серии The Elder Scrolls характерен огромный свободный мир, насыщенный возможностями для изучения. Спустя двести лет после событий прошлой части Oblivion, на планете Нирн, в провинции Скайрим, появляется опасный для жизни дракон Алдуин. Наша задача – остановить его. Кроме больших территорий с дикими землями и высокими горами, в игровом мире Скайрима можно побывать в девяти крупных городах и множестве мелких селений.

The Witcher 3: Wild Hunt

В мире The Witcher 3 отсутствует чёткая граница между добром и злом, а множество народов, государств и тайных обществ борются за свои, часто корыстные, интересы.



Главного героя, охотника на нечисть Геральта из Ривии, постоянно ставят между выбором, противоречивым и не всегда благородным, поэтому каждый волен выбирать свой путь.

Watch Dogs 2

После мрачного Чикаго в первой части солнечный Сан-Франциско удивляет насыщенными цветами, архитектурой современного города, при этом наполненного приятной глазам растительностью. Главный герой Маркус Холлоуэй соответствует атмосфере, поэтому им легко проникнуться. Например, в разговорах с друзьями он часто вставляет отсылки на игры и фильмы, шутит и не загружает пафосными серьезными диалогами.

Assassin's Creed: Origins

Древний Египет манит людей со всего мира загадками и ненайденными гробницами. Игра перенесёт вас в период правления Клеопатры VII. Главный герой – меджай Байек желает отомстить за смерть сына, но постепенно ввязывается в более масштабные заговоры.



Чтобы проникнуться мелочами местной жизни, его жителями и их обычаями, не нужно спешить в стремлении добраться до финала. Окружающий мир походит на когда-то реальный древний Египет. Днём крестьяне работают в полях, жрецы в крупных городах читают проповеди, а ночью мир «засыпает» и жители спокойно расходятся по домам.

Sleeping Dogs

Полицейский под прикрытием Вэй Шень возвращается в родной Гонконг, чтобы внедриться в крупную банду и втереться в доверие к её лидеру Уинстону Чу. Так, герою придётся участвовать в жестоких делах и идти на сделку с совестью ради дальнейшей цели. Но стороне закона тоже можно содействовать и вместе с инспектором полиции Джейн Тэн помогать отлавливать местных нарушителей закона.

Far Cry 3

Группа молодых людей отправляется в отпуск на тропический остров, но оказывается в плену у пиратов. Звучит просто, но Ubisoft подала историю так, что узнавать, что будет с героями дальше действительно интересно. Безумный боевик, где вся серьезность событий логично преподносится с самоиронией, а персонажи вписываются в атмосферу и остаются надолго в памяти.



Сам открытый мир с разнообразной живностью таит в себе не меньше угроз, чем вооруженные противники. Например, внеплановая встреча с комодским вараном может оказаться ощутимой проблемой, от которой придётся убегать в спешке.

Kingdom Come: Deliverance

Просторы королевства Богемия на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом захватывают с первых секунд. Сын кузнеца Генри из небольшого поселения Скалица стал свидетелем убийства семьи и разорения родного дома, поэтому и решает отомстить. Окружающий мир проработан вплоть до случайных записок и расписания дня деревенских жителей, под которое придётся подстраиваться. А побочные квесты, которые могут встретиться на пути, затягивают не меньше основного сюжета.

Red Dead Redemption 2

Rockstar дотошно подошла к воссозданию мира Дикого Запада. Реализм вынуждает смазывать оружие, ухаживать за лошадью, жарить на костре пищу. Рутина не навязчива и погружает в эпоху того времени.



У главного героя игры Артура есть «шкала чести» – условная репутация, которую определяют поступки по ходу похождений. За помощь незнакомцам ваша репутация повышается, а за убийства и ограбления вас могут объявит в розыск.

Horizon: Zero Dawn

Необычный мир очень далёкого постапокалипсиса старается удивить каждой мелочью. Человечество словно вернулось в древние времена с отдельными поселениями, племенами и верой в божественные силы. Прогресс остался в прошлом, однако по лесам свободно гуляют подобия животных, созданных технологиями.



Вооружена главная героиня по старинке – копьём и луком. Но детали этого оружия созданы не в этих условиях и не в этой эпохе. За время игры вы не раз зададитесь вопросом: что же произошло такого, что жизнь откатилась на начальный этап становления человеческого общества. Пока ответ не будет найден, отвлечься от игры вы навряд ли сможете.