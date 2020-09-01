«Это шок и позор». Трёх тренеров топ-команд CS:GO отстранили за наблюдение за соперниками

Вчера вечером на сообщество соревновательного Counter-Strike обрушился большой скандал. Компания ESL опубликовала результаты расследования: оказалось, что тренеры сразу трёх ведущих команд (датской Heroic, бразильской MiBR и российской Hard Legion) использовали ошибку в игре, которая позволяла получить преимущество во время турнирных матчей.

Сразу трёх тренеров забанили за использование бага в CS:GO

Как оказалось, специалисты использовали баг CS:GO, который позволял увидеть местоположение противников. Это даёт огромное преимущество в ходе матча, поскольку стратегия шутера заключается именно в неожиданных действиях игроков.

«Когда я узнал, как работает этот баг, то сначала не поверил, что тренеры смогут переключаться на разные камеры и видеть, что происходит на разных точках карты. Сначала подумал о том, что это один из распространенных багов, из-за которых камера игрока может левитировать в начале раунда и видеть почти всё, что происходит за ближайшими стенами», – отмечает комментатор студии WePlay! Esports Александр Enkanis Полищук в комментарии «Чемпионату».

Наказание оказалось суровым. Рикардо dead Синигаглия отстранён от участия в турнирах на шесть месяцев, Николай HUNDEN Петерсен не сможет играть и тренировать команды в течение года. Российский специалист Александр MechanoGun Богатырёв получил срок в два раза больше, так как чаще других злоупотреблял подобной возможностью: зафиксировано шесть подобных случаев.

Рикардо dead Синигаглия, тренер MiBR Фото: HLTV.org

Также команды были лишены заработанных призовых и очков рейтинга RMR, которые определяют участников ESL One Major в Рио. Hard Legion уже потеряла третье место в региональном топе, которое позволило бы команде начать выступления на мэйджоре со второго этапа.



Поверить в то, что наставники лучших команд мира (Heroic, например, только-только завоевали титул чемпиона ESL One Cologne 2020) играли нечестно, очень трудно. Специалисты согласны, что наказание соответствует проступкам, но не теряют надежды на то, что ESL ошиблись.

Фото: Александр MechanoGun Богатырёв

«Если факт нарушения будет доказан, дисквалификация – абсолютно оправданное наказание. Fair Play никто не отменял. Надеюсь, у обвиняемых будет шанс доказать свою невиновность», – отмечает в беседе с нашим изданием комментатор Юрий Strike Терещенко.

Его коллега Александр Enkanis Полищук соглашается: «Каждая организация заявила, что проведёт внутреннее разбирательство на этот счет, и я жду их комментарии. Если все обвинения подтвердятся, я буду очень расстроен, так как это посеет ещё больше недоверия между игроками и дискредитирует сцену онлайн-турниров».

Но надежды на ошибку всё меньше. Российский тренер MechanoGun уже признал свою вину и был уволен из команды Hard Legion. «Иногда так сильно хочется вывести команду к победе, что в отчаянной ситуации решаешься на победу любой ценой. Осознание возможности так легко победить буквально затмило все доводы разума», – сокрушается Александр.

Для киберспорта два года – огромный срок, после которого вернуться будет почти невозможно. «В некоторых случаях это причинит колоссальный имиджевый и репутационный урон тренеру, вплоть до завершения карьеры. Не уверен, что в более-менее нормальную команду возможно вернуться после 24 месяцев инактива», – отмечает комментатор RuHub Евгений Sleepsomewhile Слипчик.



Разбирательство ещё не закончено: вероятно, багом пользовались и другие команды. Материалов достаточно: осталась примерно тысяча записей игр из тир-2 и тир-3 турниров, которые ещё нужно просмотреть. Возможно, что вскоре могут быть обнародованы и другие случаи мошенничества.

Николай HUNDEN Петерсен

«Происходящее можно назвать такими словами, как “шок” и “позор”. Тень брошена на тренеров, работающих на тир-2 и в какой-то мере на тир-1 уровнях. Самое страшное, что это – лишь начало, так как мы можем узнать и о других случаях», – отмечает комментатор Александр Полищук.



С другой стороны, некоторые специалисты отмечают – такие ошибки в игре были всегда, и авторы CS:GO зачастую скрывали их использование, чтобы не вредить репутации игры. Например, тренер Сергей starix Ищук отметил, что знал о баге уже четыре года назад, а также привёл в пример несколько других ошибок, которые использовали и профессиональные игроки.

В своём блоге Ищук раскритиковал Valve за разные сроки банов, хотя все три тренера совершили один и тот же проступок. Он указал, что с 2016 года ошибку в CS:GO могли использовать множество других клубов, а наказывать за нечестную игру стоит не только тренеров, но и весь коллектив.



Частично с ним согласен и комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков. «За всю историю игру было использовано много различных багов. Да, сейчас принято ковыряться в прошлом, но надеюсь, в CS:GO этого делать не начнут. С другой стороны, соперник твой не знает об этом, с этой стороны – нечестно. Нет справедливости, есть явное преимущество одной стороны над другой. Наказание за содеянное должно быть, но в меру и одинаковое для всех».



Кроме того, остаётся вопрос, удастся ли в полной мере отследить отбывание наказания. «Так как LAN-турниров пока не предвидится, тренеры могут наблюдать за действиями игроков просто через их же мониторы (если это буткемп). Вряд ли ESL это сможет проконтролировать и как-то на это повлиять», – отмечает кастер студии RuHub Олег MintGod Клименко.